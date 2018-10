O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, avisou ontem para os perigos que encerra o Lokomotiv de Moscovo, desvalorizando a estatística e momento actual em véspera do encontro do grupo D da Liga dos Campeões.

“Isto de entrar em campo e pensar que pode existir algum conforto é errado. É um desafio importante para eles, pode reabrir-lhes o objectivo de passagem aos ‘oitavos’. A nós...