O Secretário Regional de Educação marcou presença na sessão de abertura da Cimeira da Juventude e Associativismo, que decorreu, esta sexta-feira, no Colégio dos Jesuítas.

Quando questionado sobre se, à semelhança do que foi definido ontem pelo Ministério da Educação a nível nacional, na Madeira o tempo de serviço prestado pelos professores antes da profissionalização iria contar na íntegra para a reposição de carreira, Jorge Carvalho afirmou que esse compromisso já havia sido assumido pela sua Secretaria Regional.

“Nós aqui já tínhamos assumido isso. Todo o tempo será contabilizado, de forma faseada, mas temos esse compromisso assumido com os professores e vamos cumpri-lo”, corroborou Jorge Carvalho.

No que toca às políticas de juventude, o governante anunciou que Região está a definir o seu Plano Estratégico para a Juventude, que deverá ser apresentado em Outubro próximo. Para Jorge Carvalho, “este encontro vem no sentido de procurarmos ter uma visão integrada das políticas de juventude”, para que as mesmas “possam chegar de forma efectiva aos jovens”.

A sessão de abertura contou também com a presença do Presidente da Federação Nacional de Juventude, Tiago Rego, que manifestou o seu desagrado em relação à alteração da Lei do Associativismo Jovem que prevê um limite de idade (de 30 anos) para que um indivíduo possa pertencer a uma associação juvenil. No entender deste responsável, mais importante para estas associações seria equiparar os seus benefícios fiscais aos das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS).