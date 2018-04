Compra de carros pela Internet dá para o torto

Dois cidadãos madeirenses perderam, cada um, 3.500 euros ao tentarem comprar um automóvel publicitado num portal da Internet. As burlas ocorreram há quatro/cinco anos e terão alegadamente sido cometidas por um casal do continente que tem julgamento marcado para 10 de Maio, às 10h00, no tribunal da Instância Local do Funchal (Palácio da Justiça).

Os dois arguidos são José Carlos Ribeiro Castanho (48 anos) e Ana Cristina Gomes Dias (46 anos), um casal da região de Lisboa que ostenta no currículo dezenas de acusações e condenações judiciais por crimes de burla, falsificação de documentos e emissão de cheques sem provisão. De acordo com a acusação do Ministério Público, baseada na investigação da Polícia Judiciária, em data anterior a Setembro de 2013, o casal publicou no site www.motores24h.pt um anúncio para venda de um Renault Clio 1.5 dCi do ano 2006, com 78.000 km, pelo preço de 3.500 euros. A proposta pareceu uma pechincha para um jovem de 29 anos, residente no Galeão (Funchal), que entrou em contacto com o vendedor. O carro supostamente estaria em São João da Madeira (norte de Portugal) e seria enviado para a nossa ilha assim que o comprador fizesse o pagamento por transferência bancária para a conta da filha da arguida. O jovem madeirense não quis deixar escapar o ‘bom negócio’. Mas assim que fez a transferência o vendedor deixou de atender os seus telefonemas e o desejado automóvel nunca chegou à Madeira.

Em Maio de 2014, o mesmo anúncio do Renault Clio deixou “fascinado” um empregado de balcão de 20 anos de idade, residente no concelho de Santa Cruz. Neste caso, o vendedor fez-se passar por funcionário da empresa ‘LC Crédito’ e informou o comprador que a viatura encontrava-se no Porto Santo e que seria enviada para a Madeira após a transferência bancária de 3.500 euros. O dinheiro entrou na conta de Ana Cristina mas o jovem não recebeu o automóvel.

O casal nunca chegou a ser ouvido no inquérito destes dois casos pois o seu paradeiro é desconhecido das autoridades. São ambos contumazes em dezenas de processos por todo o país, alguns dos quais na Madeira. No entanto, a Judiciária ouviu a filha de Ana Cristina, que disse que não falava com a mãe há vários anos e que esta tinha fugido para o Brasil depois de “ter enganado diversas pessoas”.

Curiosamente, ainda hoje, quatro/cinco anos após estas burlas, a foto do mesmo Renault Clio (ver imagem) continua a ser publicitada em sites de venda de carros na Internet.