Homenagem às comunidades

O Dia de Portugal é também das Comunidades Portuguesas e de Camões. Duas realidades tidas em conta nas cerimónias promovidas na Madeira, para assinalar a data.

As comemorações oficiais, começaram com o hastear da Bandeira Nacional, no palácio de São Lourenço, uma cerimónia presidida por Ireneu Barreto, com participação de Tranquada Gomes, Pedro Calado, Pedro Ramos e Paulo Cafôfo, além das personalidades militares. As mesmas pessoas que se dirigiram, logo de seguida, à Avenida do Mar, para depor flores no ‘Monumento ao emigrante madeirense’.

Antes da cerimónia de atribuição de distinções honoríficas, assistiu-se a uma actuação da Banda Militar da Madeira, no pátio interior do Palácio.

A cerimónia de atribuição das distinções, começou pela entoação dos hinos nacional e regional, a quase seguiu o discurso de Ireneu Barreto. Depois, foi lido pelo autor, Pedro Quintal, o texto vencedor de um concurso literário, promovido pelo Representante da República, sobre ‘Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas’.

No ponto seguinte, foram ditos vários textos de poesia por alunos do Conservatório Escola das Artes: Leandro Lopes; Francisca Freitas e Lara Correia.

Por fim, foi, em nome do Presidente da República, feita a entrega das condecorações a Muriel Ribeiro, João Rodrigues e à Associação Xarabanda. Foi-lhes entregue a Ordem de Mérito que, como explicou o Gabinete do Representante da República, se destina “galardoar actos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da colectividade”.