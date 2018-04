O Palheiro Golf organizou no passado domingo mais um animado torneio de golfe amador, onde não faltou boa disposição, competição e um enorme fair-play.

Denominado por Torneio Blind Partner, , a prova foi disputado na modalidade stableford net, 18 buracos , entre equipas composta por dois jogadores. A particularidade da competição prendeu-se com o facto dos jogadores jogarem uma volta convencional ‘às cegas’ sem saber quem era o seu parceiro de jogo. Apenas no final do jogo, através de um sorteio de cartões, é que os participantes iriam saber quem seria o outro elemento da sua equipa. Já a vitória era entregue à dupla que tivesse o maior número de pontos agregado.

Assim sendo Erik Teixeira/ Carlos Sidónio venceram com 68 pontos, seguindo-se de Avelino Silva/Ambrósio Teixeira (67) e Sara Correia/Nidip Handa (62).