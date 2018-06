Como passar de ‘ideias a projectos’ no Caniço

Transformar as nossas ideias em projectos concretos pode ser um desafio quase impossível para muitos, sobretudo quando não se tem a orientação necessária para a construção dos projectos e falta-nos aquele ‘empurrãozinho’, que é determinante para o sucesso. É aqui que entra o workshop ‘Transforma as tuas ideias em projectos’, que decorrerá no próximo sábado, 9 de Junho, entre as 10 e as 13 horas, na Casa do Povo do Caniço.

A formação, destinada ao público em geral, estará a cargo de Tiago Coelho, do projecto MPExecutivo, sendo o grande objectivo proceder ao desenvolvimento “daquela ideia que tens vindo a adiar sucessivamente, talvez por falta de tempo, motivação ou clareza”, começa por clarificar o formador. Para tal, o workshop vai ser composto por vários momentos, no quais “vamos aliar ferramentas de ‘design thinking’ e de produtividade que prometem impulsionar as tuas ideias até à realidade”. ‘O que nos impede de avançar’, ‘Propósito da ideia’, ‘Visão do projecto, ‘Ferramentas de Brainstorming’, ‘Ferramentas para gestão de projectos’ e ‘As 3 Regras da produtividade’ serão as grandes temáticas abordadas por Tiago Coelho, que irá mostrar as melhores formas e ferramentas de se conseguir materializar aquela ideia que já nos acompanha há muito tempo.

As inscrições podem ser efectuadas até à próxima quinta-feira, dia 7 de Junho, na sede da Casa do Povo do Caniço ou através do e-mail ‘casadopovodocanico@gmail.com’, tendo um custo de 20 euros para cada participante.

De referir que será entregue aos formandos um certificado de participação, bem como um manual.

Tiago Coelho é licenciado em Gestão e actualmente é consultor e formador em Produtividade. Possuidor de uma pós-graduação em Análise Financeira, com certificado de Analista Financeiro Europeu, o jovem tem experiência profissional na Banca de Empresas enquanto assistente Comercial e responsável Operacional.