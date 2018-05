Comissão de Defesa Nacional em visita de três dias à Região

A Comissão Parlamentar de Defesa Nacional vem à Madeira entre os dias 3 e 5 de Junho para realizar uma visita que inclui reuniões com o Representante da República, com os presidentes da Assembleia e do Governo Regional e ainda com o Comandante Operacional da Madeira. A presidir a delegação de deputados estará Marco António Costa e apesar de já ter sido aprovada por unanimidade, projectos de resolução de todos os partidos - PSD; PEV, PCP, CDS, BE, PS e PAN, que recomendam ao governo a transferência para a Região dos imóveis anexos ao Farol de São Jorge, não está prevista qualquer visita ao local.

A comitiva tem prevista a chegada à Madeira às 17h30 e chegam curiosamente num avião militar. Seguir-se-á apresentação de cumprimentos a Ireneu Barreto no Palácio de São Lourenço. No dia seguinte está programada uma visita ao Comando Operacional da Madeira, no Pico da Cruz, e logo depois uma deslocação ao Comando da Zona Marítima da Madeira, situado na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

Ao início da tarde, o presidente do Executivo recebe a delegação na Quinta Vigia onde será oferecido um almoço para os parlamentares antecedendo uma ida à Estação Radar n.º 4 no Pico do Areeiro.

Antes de terminar a deslocação, os deputados que integram a Comissão de Defesa Nacional reúnem com o presidente da Assembleia Legislativa. O encontro com Tranquada Gomes não ultrapassa uma hora e quinze minutos. V.H.