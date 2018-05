Comissão da Saúde da AR em visita à Região

É já no próximo fim-de-semana que se inicia a já anunciada visita à Madeira dos deputados da Comissão da Saúde da Assembleia da República. Os deputados chegam no domingo ao Funchal e partem na terça-feira depois de uma agenda intensa de encontros institucionais onde um dos grandes temas é o novo hospital da Madeira .

A Comissão da Saúde da Assembleia da República é presidida pelo deputado social-democrata José de Matos Rosa, sendo constituída por 24 deputados efectivos e 23 suplentes, entre os quais nestes os eleitos pela Região Luís Vilhena e Sara Madruga da Costa. A acompanhar a visita, e embora não fazendo parte desta Comissão, estará o vice-presidente do GP do PS, na Assembleia da República, Carlos Pereira.

De acordo com a proposta de programa da vista à Madeira, os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República têm, na parte da manhã da segunda-feira, 7 de Maio, a apresentação, no Salão Nobre do Governo Regional, do Novo Hospital, em evento que contará com a presença do vice-presidente do GR, Pedro Calado, do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e do secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves.

Depois da apresentação será efectuada uma visita ao local de construção, em Santa Rita, freguesia de São Martinho. Nesse mesmo dia, mas já na parte da tarde, a comitiva terá apresentação de cumprimentos na Quinta Vigia, com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e com o presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, havendo ainda uma reunião de trabalho com os deputados da Comissão Regional de Saúde da ALRAM.

Na terça-feira, 8 de Maio, serão efectuadas várias visitas de trabalho. Assim, na parte da manhã, os deputados visitarão o Hospital dos Marmeleiros e o Hospital Dr. João de Almada, onde além da visita às instalações assistirão a um briefing sobre Cuidados Paliativos, para na parte da tarde se deslocarem ao Hospital Dr. Nélio Mendonça com uma visita às instalações e um briefing sobre obras em curso bem como uma visita e e briefing sobre o Centro de Simulação Clínica da Madeira.

Refira-se ainda que, no domingo, à chegada à Madeira, os deputados da Assembleia da República serão recebidos no início da noite pelo Representante da República, no Palácio de São Lourenço.