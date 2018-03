Jornada inaugural com honras de 79 jogos

Perto de três mil atletas demonstram os seus dotes futebolísticos nos campos do Complexo do Marítimo, do 1º de Maio e do Andorinha, bem como pelos pavilhões dos Barreiros, do Porto Moniz, do Marítimo e de Santana, no caso do futsal.

Numa competição em que o factor principal é a prática do desporto e a promoção do ‘fair-play’, pudemos constar logo pela manhã que mesmo assim existem lugar às rivalidades dentro de campo, sem nunca descorar as amizades entre atletas de clubes opostos, como foi o caso dos jovens do CD Nacional e do CSD Câmara de Lobos que, a meio de um refresco, trocavam impressões sobre outros jogos que iam decorrendo no Campo Imaculada Conceição.

Nas bancadas o apoio aos jovens praticantes também se fazia sentir, com a comitiva que veio de São Martinho de Sande em destaque, pelo número e pelas vozes afinadas...

Mas ao longo deste primeiro muitas foram as curiosidades. Como por exemplo o Dragon Force estar a jogar num meio-campo – num caso frente ao Marítimo, tendo perdido – e noutro ante o Nacional – e ter empatado. Só que no primeiro caso era Dragon Force/Madeira e no outro Dragon Force/Famalicão. Mais uma curiosidade: os conjuntos que estão ligados ao F.C. Porto têm na orientação dois madeirenses, Paulo António e Tiago Nóbrega.

A verdade é que as emoções estiveram bem presentes quer nos campos quer nos pavilhões, com a certeza de que hoje haverá mais... e assim será durante toda a semana!