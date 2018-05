Comerciantes revoltados com onda de assaltos em São Pedro

Os furtos na freguesia de São Pedro têm sido frequentes nas últimas semanas. Alguns comerciantes mostram-se revoltados com esta onda de assaltos e queixam-se de falta de policiamento naquela zona e de pouca iluminação, o que acreditam que poderá ser um incentivo para os ladrões.

No final da tarde do último domingo, uma papelaria foi assaltada na Rua do Surdo. O assaltante, que ao que tudo indica está já referenciado pelas autoridades por crimes de furto, terá aberto a porta da loja com uma chave de fendas e subtraído mais de dois mil euros em artigos.

Segundo o proprietário, o meliante furtou os objectos mais valiosos da loja, nomeadamente dois drones, avaliados em cerca de 500 euros, vários brinquedos, num valor que ultrapassa os mil euros, duas canetas de marca parker, cada uma com um custo aproximado a 200 euros e um skate eléctrico, também ele estimado em 200 euros.

A mesma fonte referiu que só se apercebeu do assalto na manhã de ontem, no momento em que se dirigiu a este espaço e encontrou a porta encostada e vandalizada. Disse ainda ter falado com uma testemunha, que garantiu ter visto um indivíduo a sair da sua loja no domingo, por volta das 20 horas, mas que, como o mesmo estava a encostar a porta, não desconfiou que se tratava de um assalto.

O lesado contactou a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se deslocou ao local e esteve a recolher impressões digitais na tentativa de apanhar o autor do crime que, de acordo com o empresário, deverá tratar-se de um indivíduo toxicodependente porque junto à porta da loja foi encontrada uma seringa.

Bar assaltado quatro vezes no último mês

No local, o DIÁRIO apurou ainda que outros estabelecimentos foram assaltados recentemente. Um dos bares localizados nas imediações desta loja foi alvo de furto quatro vezes no espaço de um mês. Por duas vezes, o meliante arrombou a porta mas não conseguiu levar nada. Já das outras duas levou diversas garrafas de bebidas alcoólicas, num valor superior a 200 euros, e ainda dinheiro da máquina do tabaco.

Tentou ainda abrir a porta da dispensa, mas não terá conseguido levar nada, revelou o dono deste café.

Mais acima, um outro empresário revelou que tentaram arrombar a fechadura da porta do seu estabelecimento. Sabe-se ainda que nesta mesma zona foram assaltados uma padaria, uma livraria e um cabeleireiro.