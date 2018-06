Comédia, música e teatro na Calheta

Este ano, a humorista Ana Bola, os DJ’s Mastiksoul e Bass Jacker, a fadista Ana Moura, os madeirenses ‘Os Estepilhas’ e as marchas de São João são algumas das principais atracções das Festas do Concelho da Calheta 2018.

O evento recebe amanhã, dia 15 de Julho, pelas 21h30, no MUDAS, o espectáculo de improviso de ‘Os Estepilhas’, intitulado ‘Dá-lhe que é da Calheta’. O grupo madeirense, constituído por João Gouveia, João Pedro Ramos, Pedro Freitas e Carolina Abreu promete arrancar muitas gargalhadas ao público, isto num espectáculo que é de entrada gratuita.

Ainda humoristicamente falando, no dia 16 de Junho, sábado, é a vez de ‘entrar em cena’ a conceituada comediante Ana Bola que, pelas 22 horas, irá subir ao palco do MUDAS para uma noite repleta de ‘piadas’.

O evento prossegue com diversas actividades artísticas, sendo que outro dos pontos altos deste certame é a actuação da conhecida fadista Ana Moura. O concerto da artista do panorama nacional acontece, no dia 22 de Junho, pelas 22 horas, no palco da praia. Depois do espectáculo de fado, ‘salta’ para a cabina de som, desse mesmo palco, os DJ’s Bass Jacker que começam a pôr música à meia-noite.

Já no dia 23 de Junho, pelas 21h20, as Festas das Concelho recebem as marchas de São João, estando previsto o desfile de vários grupos pela vila da Calheta. A noite encerra em grande com a selecção musical do DJ Mastik Soul, que começa, pelas 00h45, no palco da praia.

Depois das marchas, realiza-se, no dia 26 de Junho, pelas 18 horas, a apresentação do livro ‘Os que se divertem. A comédia da vida, de Luzia’. Uma iniciativa que acontece, no Jardim do Mar. Já no dia 30 de Junho, o MUDAS acolhe, pelas 21 horas, a peça de teatro ‘Peça para o Negócio’. O evento da companhia nacional - Miguel Pereira encerra as Festas do Concelho da Calheta 2018.