“Começa a ser impossível vir à Madeira nestas condições”. O desabafo é de um passageiro madeirense que deveria ter viajado para Lisboa esta segunda-feira de manhã, num voo operado pela easyJet. Pior que não ter viajado, tal como a grande maioria dos milhares de passageiros que pretendiam fazê-lo no início da semana, é “a ausência de alternativas” para minorar “o quanto antes” os “inúmeros inconvenientes” que este “flagelo do vento” provoca, diz, sob reserva da identidade.

No caso deste passageiro, em viagem de trabalho, como a companhia britânica só assegurava recolocação no final da semana, procurou de imediato garantir reserva na concorrência para tentar “minimizar” o atraso. “Por sorte consegui comprar bilhete caríssimo na TAP no voo desta manhã, às 10h, mas para grande azar, o avião também foi para trás”, lamentou. Foi dos poucos voos que esta terça-feira acabaram cancelados.

Com extrema necessidade de ‘passar o Atlântico’, estava naturalmente transtornado com a situação. Dependente da evolução da operacionalidade do aeroporto, tinha ainda a expectativa de poder viajar ontem para Lisboa. “Como já estão a aterrar, espero que a TAP não faça o que tem feito, que é dar ‘meia volta’ e o passageiro que se aguente”, queixou-se.

“A continuar assim, sem alternativas que minimizem estas situações, infelizmente, cada vez mais frequentes, isto ainda acaba por ser a nossa ruína”, avisou.

Ontem de manhã, o ressurgimento do vento na zona de influência do Aeroporto da Madeira voltava a inquietar milhares de passageiros que enchiam a gare das partidas e as salas de embarque. Temeu-se mais um dia negro, com a sucessão de voos que eram obrigados a divergir, com a agravante de na véspera, segunda-feira, o forte condicionamento no Aeroporto Internacional da Madeira ter provocado o cancelamento de 68 voos, entre chegadas e partidas.

Quem também aguardava de véspera voo para o Porto (Transavia) era João Oliveira. A residir na Região há mais de três décadas, aguardava com ansiedade a chegada do avião, na expectativa de ainda ir a tempo do funeral de um familiar, em Viseu.

Já com check-in feito, na porta de embarque não o deixaram subir. “Disseram-me que também nas salas de embarque estava um caos, por isso pediram-me que fosse ‘dar uma volta’ até ser chamado (pelo sistema de som do Aeroporto).

Estava por isso no terraço a ‘controlar’ as sucessivas chegadas de aviões, que ao final da manhã congestionavam o espaço aéreo entre a Madeira e o Porto Santo.

“Agora só estou à espera que o avião aterre... e que me chamem”.

Agastada com a situação, mais ainda porque estava retida do dia anterior e o voo reprogramado para ontem (TAP com destino a Lisboa) continuava uma incógnita no ‘placard’ das informações, estava Maria Pires

“O que me faz impressão é que os outros (aviões) estão a aterrar, só a TAP é que não aterra. Será que o fazem como uma forma de greve?”, questionou.

“Além de ser uma situação complicada, ainda tivemos de nos safar para passar a noite, porque no balcão o que nos disseram foi: os senhores que se desenrasquem. A companhia paga até 60 euros por noite”.

Apreensivos estavam também os 28 elementos de um grupo de açorianos, continentais e norte-americanos, que regressavam a Boston, via Ponta Delgada. A informação sonora do retomar das aterragens, sossegou aqueles que temiam ‘ficar em terra’. Sobretudo porque na vinda para a Madeira, foram mais de 30 horas em viagens para cruzar o Atlântico “por culpa da ‘shata’”(SATA), ironizou José Pinto, um açoriano radicado nos ‘States’. “Na semana passada perdemos a ligação de Ponta Delgada para o Funchal porque o voo de Boston saiu com muitas horas de atraso. Tivemos que vir para Lisboa antes de vir para aqui”, esclareceu. “Espero que agora não nos aconteça o mesmo. Já nos bastou perder um dia na semana passada. Agora não queremos ‘ganhar’ outro”, concretizou.

Das 59 chegadas previstas para ontem, até ao final da tarde aterraram 42 aviões, 7 foram cancelados e 5 mantinham-se divergidos.

Para minimizar constrangimentos, o Lobo Marinho foi fretado (interrompeu dia de descanso) para ir ao Porto Santo buscar passageiros retidos.