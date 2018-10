Espírito de missão

São 30 elementos que partem no dia 5 de Novembro rumo ao Iraque, onde se irão estabelecer no complexo de Basmayah, localizado a cerca de 35 quilómetros da capital daquele país do Médio Oriente, Bagdad.

A missão deste aprontamento passa por instruir as forças de segurança iraquianas em várias especializações, como artilharia, táctica, socorrismo, defesa nuclear biológica, química...