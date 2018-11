O FC Porto isolou-se ontem na liderança da I Liga ao vencer por 1-0 o Sporting de Braga, no duelo de primeiros no Dragão, e impôs à 10.ª jornada a primeira derrota da época aos ‘arsenalistas’.

O brasileiro Soares foi o autor do golo que desbloqueou o nulo já perto do ‘fecho’ do encontro, aos 88 minutos, na sequência de um cruzamento do seu compatriota Otávio, que, uma vez mais saindo...