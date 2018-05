Com três letrinhas apenas...

Hoje celebra-se o Dia da Mãe. Simbolicamente, porque o dia da mãe são todos os dias da vida dos filhos. Por mais que o paradigma familiar tenha mudado nas últimas décadas, com o pai a assumir cada vez mais tarefas e funções que eram da exclusiva ‘competência’ da mulher, as crianças são concebidas no ventre materno e a ligação inevitável com a mãe inicia-se desde a concepção. Os tempos mudaram e a realidade é outra. As mães são mulheres activas, que trabalham fora, que têm uma carreira profissional exigente e competitiva, uma vida social e responsabilidades que não terminam na esfera familiar. Conciliar as necessidades e exigências dos filhos, em especial quando são bebés, com o quotidiano profissional não é tarefa fácil. Muitas mulheres continuam a ser prejudicadas quando decidem ser mães. Muitos patrões reviram os olhos quando as colaboradoras informam que estão grávidas e que pretendem gozar a totalidade da licença. As carreiras podem ficar suspensas, as oportunidades podem ser agarradas por outros colegas. Até que ponto a legislação pode e deve proteger mais as mães? Em que circunstâncias as mães perdem direitos? Estas e outras questões são analisadas por especialistas de diversas áreas que tratam da questão da maternidade e da família, num ‘Observatório’ dedicado a todas as mães.

Hoje celebra-se o Dia da Mãe. Simbolicamente, porque o dia da mãe são todos os dias da vida dos filhos. Por mais que o paradigma familiar tenha mudado nas últimas décadas, com o pai a assumir cada vez mais tarefas e funções que eram da exclusiva ‘competência’ da mulher, as crianças são concebidas no ventre materno e a ligação inevitável com a mãe inicia-se desde a concepção. Os tempos mudaram e a realidade é outra. As mães são mulheres activas, que trabalham fora, que têm uma carreira profissional exigente e competitiva, uma vida social e responsabilidades que não terminam na esfera familiar. Conciliar as necessidades e exigências dos filhos, em especial quando são bebés, com o quotidiano profissional não é tarefa fácil. Muitas mulheres continuam a ser prejudicadas quando decidem ser mães. Muitos patrões reviram os olhos quando as colaboradoras informam que estão grávidas e que pretendem gozar a totalidade da licença. As carreiras podem ficar suspensas, as oportunidades podem ser agarradas por outros colegas. Até que ponto a legislação pode e deve proteger mais as mães? Em que circunstâncias as mães perdem direitos? Estas e outras questões são analisadas por especialistas de diversas áreas que tratam da questão da maternidade e da família, num ‘Observatório’ dedicado a todas as mães.

1. Julgo que o paradigma da maternidade não mudou, mudaram sim as circunstâncias em que a maternidade é hoje exercida, ou seja, enquanto antigamente as mães não trabalhavam, ou muito raramente trabalhavam, e podiam dedicar-se a cem por cento aos seus filhos, a realidade é hoje bem diversa. Quase todas as mães hoje trabalham, o que não significa, e na minha opinião, que o papel da mãe de hoje, seja pior, até porque a quantidade, não significa qualidade, e muitas vezes é exactamente ao contrário.

2-

Não obstante os direitos existentes e que são uma conquista das mulheres, podemos ir sempre mais além, e veja-se a título exemplificativo a política da maternidade na Suécia. Existe uma licença de 480 dias para cuidar dos filhos e que pode ser usufruída equitativamente por ambos os progenitores, sem que haja perda de remuneração.

3-

Infelizmente a realidade laboral não facilita o papel da mãe. Apesar dos direitos existentes e concedidos à mãe e ainda que menores quando comparados com outros países, lamentavelmente ainda se assiste hoje a uma discriminação entre o homem e a mulher no acesso ao trabalho. Prefere-se muitas das vezes, preterir a sua capacidade e competência profissional mesmo sendo superior à do homem, que em igualdade de circunstâncias esteja com ela a concorrer, quando a mulher ainda se encontre em idade de poder vir a ter filhos, e, por conseguinte, vir a exercer os direitos da maternidade que a nossa lei concede.

Vera Gouveia – Enfermeira pediátrica

1 – Uma mãe adapta-se...

Tentarei colocar na resposta a esta questão as tarefas básicas, os alicerces para a construção do verdadeiro significado da maternidade

A primeira e inevitável tarefa da maternidade é manter o seu bebé vivo.

Posteriormente será ajudá-lo a crescer e desenvolver harmoniosamente.

A sobrevivência dum indivíduo e dos seus genes, é a maior responsabilidade que a natureza impõe aos seus animais

Na grande maioria das famílias, a mãe é a protetora principal arcando com a maior responsabilidade.

Isso significa que uma grande parte dela está sempre de serviço, quer a atuar, quer a delegar, resolvendo problemas do seu bebé 24 horas por dia.

Como sociedade que somos, temos tendência a esquecer esta realidade óbvia e inflexível, a tomar como certos a profundidade e significado desta árdua tarefa, que para o coração duma mãe, não passa despercebido nunca.

Este paradigma dos primórdios da existência humana é um facto imutável.

As necessidades de afeto, relacionadas com uma relação íntima com a sua família, uma paixão mútua que surge sem intenção e que transforma uma família, nomeadamente uma mãe para sempre.

O paradigma da maternidade é algo que vem dos primórdios e visto neste prisma, é inato e imutável não exclusivo da espécie humana.

2 e 3- Hoje as mães encontram-se bem familiarizadas com as dificuldades em equilibrar trabalho e família, no entanto, muitas vezes são fonte de angústia e tensão.

Podem carregar uma culpa e esquecem-se de que esses compromissos a que são obrigadas, são consequências de obrigações políticas e económicas duma sociedade em que vivem.

Seguem-se as dificuldades de planeamento de cuidados da criança, das faltas ao emprego quando as crianças precisam de atenção.

A maioria das mães querem regressar ao trabalho em determinada altura, mas não tão rapidamente como a política actual o exige.

A partilha da protecção à criança é um compromisso viável para alguns, mas raramente é uma solução inteiramente satisfatória.

No caso das mães que amamentam exclusivamente até os seis meses de idade, directiva preconizada pela Direcção- Geral de Saúde e Organização Mundial de Saúde, deparam-se com a dificuldade de atingir essa meta. Encontro essa angústia quase diariamente na minha prática clínica.

O incentivo à amamentação deverá ser uma preocupação e todos, pois deveríamos trabalhar para uma sociedade mais saudável e feliz.

Cada vez mais estudos são publicados demonstrando os benefícios do leite materno para a mãe e para a criança, e para o resto das suas vidas.

Hoje sabe-se que o aleitamento materno prolongado previne a diabetes, a hipertensão, as deslipidémias, das doenças auto imunes em adulto, a prevenção da asma, das neoplasias....entre muitos outros benefícios, sendo que, a cada dia que passa, e para quem está mais atento para estes aspetos, se descobrem novas relações positivas com a saúde. As células estaminais existentes no leite materno são células vivas com o valor inimaginável, estando hoje a ser estudadas para o tratamento do cancro da bexiga. Para a mãe, entre muitos outros benefícios, previne o cancro da mama em 37%, sendo esses efeitos acumulativo dum filho acumulativo.

Outros aspecto muito presente na minha prática clínica, relacionadas com as obrigações laborais da mãe e direitos existentes, prendem-se com a colocação das crianças na creche precocemente.

Maria João Beja – directora do curso de Psicologia da Universidade da Madeira

1. A maternidade implica um conjunto de comportamentos, atitudes, sentimentos, emoções que têm ser lidos num determinado contexto social, cultural, familiar e até mesmo individual.

Todo este repertório assume e contribui para construção de significados que validam estes comportamentos e modelam expectativas.

Nas últimas décadas têm se verificado mudanças nos discursos e práticas sobre a maternidade, as quais estão igualmente associadas aos direitos da mulher, ao valor da infância e aos direitos da criança, às novas formas de familia, à diminuição da taxa de fecundidade e à necessidade de promoção da natalidade, ....

As questões actuais sobre a gestação de substituição e sobre o alargamento da procriação medicamente assistida a todas as mulheres, as dificuldades de consenso de opiniões e de políticas podem igualmente ser vistas como uma questão de mudanças culturais e sociais sobre os significados e valores da maternidade e da natureza do amor maternal.

2. Se por direitos existentes se quer dizer direitos legais consagrados actualmente, protecção do estado e outras instituições sociais, quer em termos financeiros quer em termos de estruturas de apoio e promoção, estes são manifestamente insuficientes e, para além disso, deficitariamente respeitados.

Neste momento uma outra questão que se levanta no quotidiano das mães e das famílias, é que os direitos existentes, por insuficientes que sejam, não são em grande parte cumpridos e respeitados. Muito embora o discurso existente seja quase sempre “politicamente correcto” pois ninguém o assume, obviamente, ou nem deles tem consciência. Mas as dificuldades, os obstáculos, os mal-entendidos surgem, muitas vezes dissimulados, asfixiantes, redutores e esmagadores da maternidade, da mulher, da criança. De todos nós!

Por isso urge não só um alargamento e diversificação dos direitos, mas uma mudança na forma de pensar e de viver a maternidade.

A maternidade não é uma questão apenas da mãe. é da criança, da família, da sociedade e do país.

Quando se pensa em apoios e direitos à maternidade e às mães, tem que se fazê-lo de forma abrangente, sob pena de distorção dos processos e valores de que falamos.

O exercício da maternidade não é uma questão das mães. É uma questão do bem-estar, do desenvolvimento, da saúde e organização social. É uma questão de todos nós.

3.

Não sei se poderemos falar de uma realidade laboral, mas de realidades.

São necessárias direitos e oportunidades laborais que permitam o papel e a função da mãe(s) e/ou dos pai(s) da forma adequada à importância e impacto dos papéis desempenhados na relação mãe-pai-filho, e no seu desenvolvimento, saúde e bem-estar. Temos que mudar tempos, formas e estruturas que sustentam a maternidade. É preciso que seja concedida à mãe tempo, flexibilidade, possibilidades, escolhas e respeito.

Célia Dantas Pestana – socióloga do Trabalho

1 - O conceito de família tradicional mudou radicalmente. Outrora, a mulher era o epicentro da vida familiar e o homem era o ganha-pão da casa. Há algum tempo que já não é assim e a mulher não só é cuidadora, mas também é mãe e tem uma vida profissional e social. Hoje existem vários tipos de família e ‘mãe’ é aquela que cuida, educa e ama a criança, pois há outros elementos que, por circunstâncias da vida, foram levados a desempenhar o papel de ‘mãe’.

Um dos factores da quebra da natalidade está relacionado com o adiamento da decisão de ter filhos devido à incessante preocupação com a estabilidade profissional e o equilíbrio económico. Por exemplo, as prioridades das mulheres passam inicialmente pelos estudos ou formação/qualificação profissional, depois a necessidade de conseguir um emprego e por fim a consolidação do emprego. O desejo de ser mãe sucumbe às pressões sociais e é por isso que também cada vez mais vemos mulheres a serem mães depois dos 35 e até após os 40 anos, com todos os riscos que se conhecem, sobretudo ao nível da fertilidade.

2 - É inegável que se fizeram muitos avanços legislativos nesta matéria, curiosamente na área da licença da parentalidade, conferindo direitos mais alargados a ambos os progenitores, contudo, poder-se-ia e dever-se-ia ir mais longe ao nível dos direitos associados à maternidade. Por exemplo, até um ano de vida da criança, as mães deveriam estar mais presentes na vida dos filhos, logo mais protegidas nos seus direitos. Ou seja, a licença de maternidade deveria ser alargada para um ano, em regime de meio tempo no trabalho e meio tempo em casa, sem perda de vencimento.

3 - Ser mãe é um trabalho a tempo inteiro, que não é remunerado, mas que exige conhecimentos e execução de tarefas de diversas áreas.

A sociedade mantém-se um pouco reticente ao nível da contratação de mulheres em fase pré-maternal ou que já são mães, no fundo, têm um estigma que ainda é difícil de combater. Por exemplo, em fases de recrutamento e selecção para emprego, as mulheres ainda são questionadas: “Está a pensar em ter filhos?”, algo que não é fácil de responder...

Hoje é cada vez mais difícil conciliar os papéis de mulher, mãe e profissional, numa sociedade gradualmente mais exigente, que lhes impõe horários muitas vezes incompatíveis com a vida familiar. Por exemplo, quando uma criança fica doente, a maior parte das vezes, a escolha de quem fica em casa a dar apoio recai sobre a mãe, porque ela ainda está associada à vida familiar. E esta situação pode prejudicá-la em termos profissionais.

Não obstante as dificuldades, todas estas pressões sociais acabam por tornar as mães mais fortes e aptas para lidar com todo o tipo de problemas, que aos olhos dos filhos serão sempre as super-mulheres que salvam o dia.