Com os pés bem assentes nos pedais

Da terra para o asfalto em família e ao volante de uma bicicleta. Este é, em traços muito gerais, um conceito inovador para a Madeira e que chegou desde a Noruega para colmatar uma lacuna existente na oferta de animação turística da Região.

É pela preocupação que tem na manutenção dos trilhos de BTT na nossa Pérola do Atlântico que Joe Sanchez abriu a ‘Bikology’, uma empresa virada para as famílias e, essencialmente, para a segurança e conforto dos seus utilizadores.

A Madeira, como é sabido, é mais conhecida pelo BTT, mais especificamente pelo enduro, devido às corridas que temos vindo a organizar a nível regional, nacional e internacional. Essa vertente, que Joe classifica como “um nicho”, é virada para os profissionais e é precisamente nessa ‘abertura’ que surge a ‘Bikology’.

“Estamos focados noutra modalidade dentro do ciclismo que é o ‘Gravel’. Aí corremos menos riscos no sentido em que não praticamos uma modalidade extrema e perigosa. No enduro temos descidas técnicas que podem ter inclinações de 30% a 40%, quase a ‘pique’, enquanto no ‘Gravel’ guiamos uma bicicleta adaptada para caminhos de terra e asfalto. Este tipo de bicicleta tem ângulos mais relaxados e oferecem uma posição de condução mais erecta. Fisicamente não ‘puxa’ tanto pelo utilizador e tem pneus que permitem encarar vários caminhos”, elucidou Joe Sanchez sobre “uma moda que começou há pouco tempo e que vem ligar as pessoas à natureza de forma mais relaxada”.

E é essa perspectiva de passeio sem intenções de se fazerem corridas, parando para apreciar a paisagem, com uma coesão e interacção em grupo difícil de encontrar, que a ‘Bikology’ pretende dinamizar.

“No enduro é preciso ter uma capacidade técnica diferente e ter anos de experiência. Não há coesão de grupo. No ‘Gravel’ há uma maior interacção, porque os caminhos são mais largos e há um apoio diferente. Ninguém fica para trás”, constatou Joe Sanchez, prosseguindo na exposição da sua visão.

“A ideia é oferecer um produto diferente ao mercado e dar a conhecer uma modalidade do ciclismo que está em ascensão e que se enquadra muito bem na orografia da Madeira. Mesmo que o cliente queira apenas fazer estrada uma bicicleta de ‘Gravel’ é mais segura, no Inverno, ao contrário das bicicletas de estrada”, adiantou o técnico certificado pela Federação Portuguesa de Ciclismo em construção e manutenção de trilhos.

Escapatórias invulgares

A natureza faz-nos bem e essa é “uma combinação perfeita” juntamente com a sensação de estar a pedalar. As passagens invulgares e que este guia certificado conhece desde muito novo fizeram-no reviver o passado quando pegou numa bicicleta de ‘Gravel’, neste regresso à Madeira, passando por caminhos de terra nos quais não sentia o sabor do vento a lhe correr pela face há 20 anos e que lhe trouxeram “boas memórias”.

E talvez sejam essas “boas memórias” que Joe Sanchez quer incutir nos seus clientes, como é o caso de uma experiência com ‘visto dourado’.

“O Porto Santo passa um pouco ao lado do ciclismo, mas na minha opinião tem mais potencial do que a Madeira e é uma oportunidade muito boa para o turismo em geral. O Porto Santo está directamente ligada à nossa filosofia e o nosso projecto engloba e muito a Ilha Dourada. Queremos ter uma estação lá, mas não vamos adiantar mais pormenores”, disse Joe Sanchez, garantindo, contundo, que a ideia “vai ser um sucesso”.

Onde posso ir e quanto custa?

O conceito está bem patente, resta é saber onde podemos ir e quanto custa. A resposta é simples: depende. Quanto aos preços eles começam nos 49 euros e podem ir até aos dois mil euros, sendo que neste último caso estamos a falar de uma experiência de duas semanas.

“Com os nossos protocolos, que estão a ser alinhavados junto das agências de viagens e hotéis os turistas chegam já com o pacote na vertente que preferirem. O preço de 49 euros é o passeio pela cidade”, explica Joe Sanchez.

Ao todo, a ‘Bikology’ dispõe entre 15 a 20 bicicletas distribuídas pelo ‘Gravel’, algumas de BTT e ainda eléctricas, o que neste último caso a oferta está vocacionada para a cidade.

Em relação aos trilhos disponíveis o cliente escolhe o que preferir, como é óbvio, sempre com uma experiência final associada, quer do mar à serra, ou vice-versa.

“As pessoas podem sair de Machico, da zona da Fajã dos Rolos, e vir ter ao Funchal, ou ao contrário, basta escolher se quer descer ou subir. Com este tipo de bicicleta os clientes podem cruzar o Norte todo e chegar ao Porto Moniz e dar um mergulho nas piscinas naturais. O Norte, por exemplo, já lá está só é preciso ‘montar’ os formatos”, afirma o mentor do projecto, adiantando que a ‘Bikology’ dá-nos “a perspectiva de passeio e de começar num ponto da ilha e acabar noutro fazendo um percurso entre os 30 e 40 quilómetros, que é o ideal”.

Caso para dizer que este nicho não quer conhecer a ilha de carro, mas sim de bicicleta.