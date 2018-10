O jovem madeirense Décio Faustino voltou a estar em evidência no panorama internacional de ténis de mesa, desta feita a ser escolhido pela Federação europeia da modalidade (ETTU) para dirigir a grande final de pares mistos do Campeonato da Europa individual, que teve lugar no passado dia 22 em Alicante, Espanha.

O árbitro de 25 anos foi o escolhido para dirigir o emocionante duelo...