Com direito a festa igual à do FC Porto

O Nacional prepara-se para festejar em grande este domingo, após o jogo com o Vitória de Guimarães B, a conquista do primeiro título de campeão da II Liga, em pleno Estádio da Madeira.

Na devida escala, os nacionalistas terão direito a uma festa em tudo idêntica à do FC Porto, com a entrega do troféu de campeão, das mãos do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e do responsável máximo da Ledman, multinacional chinesa que patrocina a competição, que irão também distribuir as medalhas de campeões a todo o plantel alvinegro.

Como já foi referido, o último jogo da presente temporada da turma alvinegra terá honras de transmissão televisiva, que vão para além do jogo, uma vez que está também programada a transmissão da festa dos campeões.

Mauro Cerqueira de fora

Para o último embate da época, Costinha não poderá contra com o contributo de Mauro Cerqueira, uma vez que o lateral esquerdo não se apresenta nas melhores condições físicas.

Por sua vez, Daniel Guimarães e Jota estão condicionados e em dúvida para o ‘jogo da festa’.

Para o confronto com os jovens vimaranenses, a equipa técnica alvinegra deverá dar minutos de consagração a atletas que foram pouco utilizados durante a temporada, como é caso de Sérgio Marakis, Diego Silva e Edgar Abreu.

Nova época já está em marcha

Entretanto, tal como foi referido na edição de ontem, Costinha renovou por mais uma época com o Nacional e já está a preparar a nova época. A luta por um lugar nas competições europeias já foi assumida e, para o efeito, o plantel sofrerá, naturalmente, muitas alterações.

Mas primeiro é necessário ‘arrumar a casa’, isto é, terminar a época em beleza. Depois, a partir de segunda-feira, segue-se uma nova aventura.