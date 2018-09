Para Cláudio Braga fechou-se uma página, a que se prende com a Taça da Liga, e reabre-se uma outra, a da I Liga, com a recepção do Marítimo ao Belenenses, esta tarde (19h00) nos Barreiros. Ou seja, os jogadores esqueceram a derrota em Alvalade, no domingo passado, frente ao Sporting, e rapidamente começaram a pensar no jogo deste sábado. “Foi viajar para a Madeira, descansar...