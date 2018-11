Colocação de sistema de vigilância divide cadeia

A realização de trabalhos para a instalação de um circuito fechado de câmaras com recurso a reclusos em zonas do Estabelecimento Prisional do Funchal ao longo do mês de Outubro foi considerada desadequada por alguns guardas prisionais e um deles fez mesmo chegar a este jornal um alerta para o “desleixo de segurança”, nomeadamente porque os detidos terão tido acesso a zonas ‘laranja’...