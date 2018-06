Duas motos colidiram ontem na Avenida Sá Carneiro, no Funchal. Deste acidente de viação resultou um ferido, um rapaz de 23 anos que ficou com várias escoriações no corpo e suspeita de fractura numa perna.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, às 15h44, que se deslocaram ao local com uma ambulância. O rapaz foi imobilizado em plano duro e posteriormente transportado para o hospital. A.F.