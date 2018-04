Colisão entre motas fere pai e filha

Um adulto e uma criança ficaram feridos, ao início da tarde de ontem, numa colisão entre duas motas, na zona do Garachico, em Câmara de Lobos. Pai e filha, de 40 e 12 anos, seguiam na mesma viatura e caíram ao solo na sequência do embate.

Por volta do meio-dia, uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos deslocou-se ao local para acudir as vítimas. O homem apresentava escoriações numa perna e foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação. A menina não sofreu ferimentos graves mas foi também levada para o Serviço de Urgência por precaução.

Quanto ao ocupante da outra mota não necessitou receber tratamento hospitalar.

Mais dois feridos

Também na manhã de ontem, uma colisão entre um automóvel e uma mota, ocorrida na Rua Simplício Passos de Gouveia, na zona do Lido, causou ferimentos a duas pessoas que seguiam na motorizada. As vítimas (homem e mulher) foram socorridas no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que após ministrarem os primeiros socorros transportaram-nas de ambulância para o Hospital Central do Funchal.

A mulher apresentava ferimentos de alguma gravidade e foi ainda assistida pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que acompanhou a ambulância até ao Serviço de Urgência.

Quanto aos ocupantes do ligeiro saíram ilesos deste acidente.

A PSP tomou conta da ocorrência. A.F.