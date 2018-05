Colisão em rotunda provoca danos avultados

Um acidente ocorrido durante a tarde de ontem, na rotunda do Pilar, em São Martinho, no Funchal, provocou elevados danos nas viaturas envolvidas. Ao que tudo indica, uma colisão entre duas viaturas ligeiras fez com que uma delas acabasse por embater na parede de um estabelecimento comercial, localizado nas imediações da rotunda. O outro carro ficou imobilizado na rotunda.

De acordo com o que foi possível apurar, não foi necessária a intervenção dos bombeiros, mas a PSP esteve no local a disciplinar o trânsito, que esteve bastante condicionado. A.D.F.