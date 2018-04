Coelho garante não ter nada contra juíza Joana Dias

O deputado do PTP José Manuel Coelho, disse ontem em tribunal que não “tem nada contra a juíza” Joana Dias, assistente no processo em que o acusa de difamação. Até agora, Coelho e os outros três arguidos no processo - a filha Raquel Coelho, o ex-deputado José Luís Rocha e o director do jornal satírico ‘Quebra-Costas’, José Nóbrega - tinham-se remetido ao silêncio. Na origem do caso estão notícias colocadas num cartaz afixado no Funchal, publicado no jornal satírico ‘Quebra Costas’, no blogue do PTP e no Youtube, em Julho de 2014, referindo-se à magistrada como a “juíza dos sete maridos” que “está na Madeira há 25 anos a exercer tráfico de influências”. Ao colectivo presidido por Carla Meneses, Coelho disse que “nunca tentou atingir a juíza Joana Dias”. “As brincadeiras do ‘Quebra Costas o objectivo era combater o sistema judicial, era forma de chegar aí”, afirmou.