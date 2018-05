Coelho fica preso em casa

José Manuel Coelho foi condenado, ontem, a um ano e meio de prisão efectiva, a cumprir no domicílio, por quatro crimes de difamação agravada contra a juíza Joana Dias, bem como por quatro crimes de fotografia ilícita. O deputado do PTP foi ainda condenado pelo tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira ao pagamento de uma indemnização no valor de 20 mil euros à magistrada.

Este julgamento teve início a 30 de Novembro e na sua origem está um conjunto de quatro publicações feitas em meados de 2014 e que o tribunal considerou que atentam contra a honra e põem em causa a dignidade da magistrada - vários artigos editados no extinto jornal satírico ‘Quebra Costas’, cartazes de grandes dimensões colocados em diversos locais do Funchal, textos publicados no site do PTP na Internet e um video partilhado no Youtube. A magistrada judicial era mencionada como a “juíza dos sete maridos” que “está na Madeira há 25 anos a exercer tráfico de influências”, “rotulada de vendável e corrupta”, associada a práticas de prostituição, comparada aos juízes da ex-União Soviética, entre outras referências que o colectivo de juizes agora concluiu que ultrapassam em muito os limites da liberdade de expressão.

Restantes arguidos absolvidos

Os outros três arguidos no processo - a sua filha Raquel Coelho, o ex-parlamentar José Luís Rocha e o director do jornal ‘Quebra Costas’, José Quintal de Nóbrega - foram absolvidos.

Na leitura da decisão, a juíza Carla Meneses, que presidiu ao colectivo que julgou o caso, explicou que foi tido em conta o “vasto passado criminal” de Coelho, que já soma cinco condenações por crimes de difamação (as últimas duas com pena suspensa), sendo que o arguido tem vindo a “teimar em praticar actos de igual natureza”. Daí a opção pela sua condenação a pena efectiva, mas a cumprir em casa, com recurso a meios de vigilância electrónica.

Além destas condenação já transitadas em julgado, José Manuel Coelho está a aguardar o resultado de um recurso que fez no Supremo Tribunal de Justiça a uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que confirmou uma condenação a um ano de prisão efectiva (a cumprir aos sábados e domingos) pela prática do crime de difamação agravada, por ter dito, na campanha presidencial de 2011, que o então líder do PCTP/MRPP Garcia Pereira, era “um homem da CIA”. O arguido tem ainda outros processos que aguardam julgamento.

Arguido diz-se perseguido e vai recorrer

À saída do tribunal José Manuel Coelho anunciou que vai recorrer do acórdão que o condenou a um ano e 6 meses de prisão domiciliária. O deputado e dirigente político classificou a condenação como “uma perseguição aos democratas e aos autonomistas que lutam pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa em Portugal”. Além disso, denunciou a “dualidade de critérios” da justiça portuguesa, pois “os políticos que roubam os contribuintes e aqueles que dão os grandes golpes não são punidos e são absolvidos” e “na Madeira só quem apanha prisão é o Coelho”. “Eu, que não roubei nada a ninguém, não matei, não vendi droga, não cometi qualquer crime, sou julgado e condenado como um malfeitor e o meu único crime é defender os cidadãos que me eleger como deputado”, indignou-se o arguido. O deputado do PTP lembrou, por exemplo, que o seu ordenado é alvo de uma penhora por parte de uma agente de execução pelo facto de ter denunciado publicamente que esta profissional “burlou milhares de madeirenses”. Recordou ainda que a justiça não castigou o governo de Jardim pela ocultação de 1.100 milhões de euros de dívidas.

A juíza Joana Dias, que apresentou a queixa-crime que esteve na origem do processo, assistiu à leitura do acórdão, à semelhança do que aconteceu nas várias sessões do julgamento. À saída do tribunal optou por não prestar declarações à comunicação social.