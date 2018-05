Coelho confrontou Cabrita

O presidente da Câmara de Lobos aproveitou a presença do ministro Eduardo Cabrita, com a tutela governativa das Autarquias Locais para de viva voz expressar o seu desagrado pela “forma desigual com que o Governo da República” se relaciona com as autarquias das regiões autónomas, face às suas congéneres do continente. Segundo o edil “um cidadão de Câmara de Lobos não tem, à luz do Orçamento de Estado, o mesmo valor que um cidadão de Bragança”, e vai daí questionou o ministro: “Porque é que um menino de Bragança é diferente de um menino de Câmara de Lobos?”.

Pedro Coelho recordou que a Assembleia da República aprovou, no passado mês de Novembro, o princípio da gratuitidade dos manuais escolares extensivo a todos os alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico da rede pública. Para o edil câmara-lobense, na decorrência dos direitos constitucionais, compete ao Governo da República assegurar as correspondentes dotações orçamentais para acomodar a despesa pública decorrente daquela medida.

O que se verificou é que, conforme o artigo 64.º do Orçamento de Estado 2018, salientou, apenas os alunos das escolas do continente têm apoio do Estado para a aquisição de manuais escolares. “Os alunos de Câmara de Lobos e da Madeira não têm os mesmos direitos que uma criança do continente”, manifestou ao governante socialista de visita à Madeira naquele que foi considerado como um dos momentos que suscitou maior troca de argumentos levantados pelos autarcas, sobretudo eleitos pelo PSD-M, ao governante.

Em resposta o ministro terá defendido a posição do Governo da República invocando a regionalização do sistema de ensino, tese que Pedro Coelho refutou dado que a norma orçamental “viola o princípio da universalidade e gratuidade do ensino obrigatório, sob responsabilidade do Estado”.

Tudo isto sob o olhar atento de outros presidentes de autarquia, entre os quais o presidente da Associação de Municípios e do presidente da edilidade do Porto Moniz, que simultaneamente é líder do PS-M.

Outro tema que motivou a intervenção e a expressão de desagrado de Pedro Coelho incidiu sobre o não menos polémico despacho conjunto das secretarias de Estado do Orçamento, das Autarquias Locais e da Agricultura e Alimentação, datado do passado dia 4 de Abril (Despacho n.º 3321/2018), que excluiu o município de Câmara de Lobos da possibilidade de aceder em igualdade de circunstâncias à linha de financiamento no montante de 1 milhão de euros criada pelo Governo da República para a construção de Centros de Recolha Oficial (CRO) de animais de companhia.

O autarca social-democrata reiterou a Eduardo Cabrita que o despacho contraria os princípios da legislação nacional sobre a criação dos centros de recolha oficial de animais e desvincula o Estado das suas obrigações para com as autarquias das regiões autónomas, criando uma situação de incompreensível desvantagem face à realidade continental”, afirmou em jeito de desagrado.

Em resposta, uma vez mais o ministro terá referido que iria reapreciar o despacho conjunto das secretarias de Estado e analisar a possibilidade de alargar os sistemas de incentivo às autarquias das regiões autónomas, uma declaração que o autarca de Câmara de Lobos registou tanto mais por ter sido único a levantar a questão que pode beneficiar os restantes concelhos.

Dilema da questão

Uma das matérias que mais legisladas pelo Governo Central é disponibilidade financeira que vai conceder aos municípios, cerca de um milhão de euros, para que possam construir e a requalificar os centros de recolha de animais errantes, de modo a que fiquem dotados de condições para cumprir a lei do abate zero a partir de Setembro. Os municípios tiveram até ao final deste mês de Abril para apresentarem as candidaturas.

O objectivo de eutanasiar animais errantes em canis por sobrelotação ou por incapacidade económica para mantê-los passa a ser proibido a partir de Setembro deste ano. O cumprimento da lei, publicada em Agosto de 2016, implica a construção de centros de recolha oficiais nos mais variados concelhos ou em regiões que não disponham dessas infra-estruturas sem condições adequadas.

Autarquias com 240 milhões até 2021

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu ontem, no Funchal, que os municípios receberão 240 milhões de euros, até 2021, verbas que estavam por cumprir no âmbito da Lei das Finanças Locais.

Eduardo Cabrita reuniu-se ontem com a Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), tendo transmitido que, no cumprimento da recente aprovação da proposta de Lei de Finanças Locais, que será discutida, em breve, na Assembleia da República, os municípios portugueses (do continente e regiões autónomas) receberão 240 milhões de euros entre 2019 e 2021.

“Os municípios recuperarão, entre 2019 e 2021, sendo aprovada a [nova] Lei de Finanças Locais, uma ‘décalage’ de 240 milhões de euros que estavam por cumprir na Lei de Finanças Locais”, garantiu o ministro, que falava aos jornalistas no final da reunião com a AMRAM.

O encontro com os autarcas da Madeira visou dar continuidade ao trabalho de adaptação do processo de descentralização à especificidade das autonomias regionais, quer no que respeita às competências a atribuir aos municípios e às freguesias, quer no quadro da revisão da Lei das Finanças Locais.