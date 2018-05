Coca-Cola lança bebidas biológicas

A Coca-Cola Company decidiu ampliar a sua oferta no mercado português, através da estreia em novas categorias de bebidas, lançando no mercado o Aquarius Vive (lima-limão & tropical) e Aquarius Zero, opções com menos calorias e zero açúcar, Honest Tea, uma gama de chás biológicos prontos a beber e o Appletiser, sumo de maçã ligeiramente gaseificado.

Com estas novidades, a companhia assume ter como objectivo “liderar a transformação do seu negócio em Portugal e ser capaz de oferecer um portfólio diversificado para satisfazer cada ocasião de consumo”.

Segundo o director de Relações Externas da Coca-Cola Portugal, Tiago Lima, “colocamos o consumidor no centro de toda a nossa estratégia e, por isso, temos a preocupação constante de inovar e diversificar os nossos produtos para corresponder aos interesses e estilos de vida das pessoas”.

A Coca-Cola decidiu acelerar a sua evolução para se tornar uma companhia de bebidas completa. Uma ambição patente na expansão do seu portfólio também em Portugal. “É o ano com mais lançamentos no mercado português dos últimos 10 anos”, observa Tiago Lima.

A directora de Marketing da Coca-Cola Ibéria, Esther Morillas, afirma que com a entrada da Coca-Cola em Portugal no segmento de bebidas biológicas, a companhia corresponde às novas tendências do mercado e impulsiona o crescimento do negócio. Mas há mais. “Paralelamente, apresentamos opções com menos açúcar ou sem açúcar adicionado para que o consumidor possa escolher a opção que melhor se adapta em cada ocasião”, refere.

AS NOVIDADES

Aquarius

A Aquarius, que ajuda na hidratação diária dos consumidores, apresenta a gama Vive de lima-limão e tropical, ambos com baixas calorias e lança ainda uma gama com Zero açúcar.

Com a reformulação da gama Aquarius, foi possível reduzir cerca de 30,2 % em Aquarius e 43% em Aquarius Laranja do teor de açúcar das suas bebidas.

Honest Tea

Pela primeira vez em Portugal, a Coca-Cola opta pela categoria de chás prontos a beber através da marca Honest Tea que apresenta três sabores: Limão e Flor de Laranjeira, Framboesa e Manjericão e Pêssego e Alecrim.

Honest é a marca líder de chás biológicos nos Estados Unidos e chega a Portugal com o objectivo de se tornar a bebida biológica mais acessível e económica.

Appletiser

Presente nas Ilhas Canárias há mais de 50 anos, Appletiser é um sumo de maçã ligeiramente gaseificado, sem açúcares adicionados.

Em Portugal, todos os consumidores vão ter a possibilidade de apreciar o sabor da bebida em dois formatos: garrafa de 750ml e de 275ml.

Números

10

A Coca-Cola expande o seu portefólio de bebidas em Portugal passando a ter 10 marcas.

104

A companhia tem 104 referências e outros tantos produtos no nosso País.

20

Juntamente com o seu parceiro de engarrafamento, a Coca-Cola European Partners, vai expandir a sua rede de distribuição para mais de 20 mil pontos de vendas.