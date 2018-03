CNE arquiva queixa do PTP contra a ‘Ponta Oeste’

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) deliberou o arquivamento da participação apresentada pelo PTP Madeira contra a empresa ‘Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.’, por remoção de dois cartazes de propaganda política, por ocasião da última campanha para as eleições Autárquicas.

Em resposta enviada este mês aos Trabalhistas madeirenses, a CNE fez saber que a ‘Ponta Oeste’ alegou ser uma sociedade comercial do tipo anónima, por se tratar de pessoa colectiva de direito privado. Invocou a lei que diz que “o proprietário do local onde forem afixados cartazes sem o seu consentimento pode destruir ou, por qualquer forma, inutilizar esses cartazes, sendo os custos de remoção imputáveis à entidade responsável pela afixação que lhe tiver dado causa. Uma vez que a candidatura em causa, devidamente notificada para remover os seus cartazes colocados na vedação do Centro Desportivo da Madeira, não se dignou proceder à sua remoção, foi a mesma, ao abrigo da lei, promovida pela própria ‘Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, S.A.”.

Argumentos que merecerem o reparo da CNE. “Embora regida pelas leis comerciais e pelos seus estatutos, trata-se de uma sociedade de capitais exclusivamente públicos (detidos pela Região Autónoma da Madeira e pelas Câmaras Municipais da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Calheta) e que prossegue fins de interesse público, não colhendo a argumentação expendida, não se equiparando, para este efeito, a uma entidade privada ‘tout court’”, apontou.

Ainda assim, e à semelhança do que foi deliberado a propósito de questão idêntica formulada pela APRAM - Administração dos Portos da Madeira, a CNE, reunida em sessão plenária no passado dia 22 de Fevereiro, entendeu remeter ao Conselho de Administração da Ponta do Oeste, S.A., o parecer que contém o entendimento da Comissão sobre propaganda política e eleitoral, e deliberar o arquivamento do presente processo intentado pelo PTP-M, por considerar que a entidade visada, “de acordo com a resposta apresentada, repôs o material de propaganda em causa”, conclui.

Decisão já contestada pelo Partido que na Região é liderado por José Manuel Coelho.