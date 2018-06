CMF volta a pôr a concurso 1.ª fase das obras da ETAR

A Madeira continua a não cumprir a Directiva de Águas Residuais Urbanas (DARU), pelo facto de o Funchal ainda não ter feito as alterações, que se impõem, na ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais (esgotos) do concelho. A Região violava a directiva por duas vias, Câmara de Lobos e Funchal. A primeira foi resolvida em meados do ano passado pela a ARM, ligeiramente fora do prazo ‘extra’ de dois anos, dado pela Comissão Europeia à Região, a pedido desta. A do Funchal continua a marcar passo.

Em Maio do ano passado, a CMF lançou um concurso público para a ‘Recuperação e ampliação da ETAR do Funchal - 1ª Fase’ pelo valor base de 3,7 milhões de euros. Um montante considerado bastante escasso pelos interessados em realizar a obra e, por isso, esse concurso deu em ‘nada’.

Na semana passada, o Município do Funchal voltou a lançar, dois procedimentos concursais para a realização da mesma obra, mas agora dividida em dois lotes. Um com o valor base de 2,2 milhões de euros e outro com 3 milhões. No global está em causa um valor de 5,2 milhões de euros, superior ao anterior em 1,5 milhões de euros.

Ainda assim, trata-se de uma pequena parcela do investimento global, que terá de ser feito no Funchal.

O que agora está a concurso é descrito sucintamente como ‘Reabilitação da ETAR do Funchal e obras acessórias 1ª Fase - lote 1 - ETAR do Funchal e emissário submarino’ e ‘Reabilitação da ETAR do Funchal e obras acessórias 1ª fase - Lote 2 - EEAR (Estação Elevatória) dos Socorridos e sistema de drenagem e EEAR do Areeiro e da Praia Formosa’.

As obras acessórias em causa são descritas num estudo encomendado pela CMF à Ecoserviços e Consulmar como: Alterações da rede de colectores existente; Obras de reabilitação do exutor (terrestre e marítimo); Construção de nova Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) dos Socorridos e respectivas ligações: colector gravítico afluente à EEAR e conduta elevatória, seguida por colector gravítico de ligação à ETAR da Câmara de Lobos; Alterações nas EEAR da Praia Formosa e EEAR do Areeiro, de modo a optimizar o seu funcionamento e inverter o sentido do escoamento, com a introdução de medidores de caudal, variadores de frequência, ampliação das condutas elevatórias e optimização das instalações eléctricas e automação.

ARM não foi consultada nem informada sobre o projecto

Esta fase 1ª do projecto, além de renovar redes e alguns equipamentos, a grande mais-valia que apresenta é a de poder mandar para a ETAR de Câmara de Lobos os resíduos produzidos em (pelo menos) grande parte de São Martinho e numa pequena área de Santo António.

Apesar de a ETAR de Câmara de Lobos ter sido um projecto da responsabilidade da ARM, que explora o equipamento enquanto concessionária do serviço naquele concelho, e de a CMF prever mandar para lá parte dos esgotos do Funchal, a ARM ainda não foi ouvida sobre o processo. Por isso, não há certezas quanto à capacidade do equipamento de Câmara de Lobos nem qualquer definição de tarifas a pagar/cobrar pela entrega e tratamento naquele concelho.

Financiamento do POSEUR prevê investimento de 12,5 ME

A Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal é um investimento que conta com financiamento comunitário, através do POSEUR.

No início de Abril do ano passado, o gestor do programa em Portugal anunciava que havia sido aprovado o financiamento ao projecto, que ascendia a 12,5 milhões de euros, desses 8 proviriam de dinheiros comunitários.

Na mesma nota pública, o gestor informava: “A operação de ‘Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal’ tem como finalidade a reconversão e modernização da actual ETAR do Funchal (a operar desde o ano 1995), que se localizará junto da actual e sob o Jardim do Almirante Reis, com vista à obtenção de um nível de tratamento primário das águas residuais afluentes, no sentido do integral cumprimento das disposições preconizadas na Directiva Comunitária relativa às Águas Residuais Urbanas e demais legislação nacional em vigor.”

Mas, entretanto, esse projecto que integrava a candidatura, foi alterado e decidido que a ETAR vai para o Lazareto, o que torna o projecto bem mais caro do que o previsto inicialmente e que foi aprovado pelo POSEUR. Ainda assim, a CMF pode, no âmbito da mesma candidatura, apresentar as alterações decididas e, com base numa nova avaliação, ver reforçado o financiamento ao projecto.

Situação sujeita a multa de milhões

O Funchal tem beneficiado de alguma complacência da Comissão Europeia, no que respeita ao cumprimento da Directiva de Águas Residuais Urbanas, uma vez que ainda não pediu ao Tribunal de Justiça da União Europeia para sancionar o Portugal, por mais este incumprimento. Uma situação que não se sabe ao certo a que se deve, mas que poderá não ser alheia à condição de Região ultraperiférica (RUP).

Certo é que, a qualquer momento, a Comissão Europeia pode deixar de ser benevolente e fazer como fez nos casos das ETAR de Matosinhos e de Vila Real de Santo António.

No caso de Matosinhos, Portugal foi condenado, em 2016, a pagar uma multa de três milhões de euros, mais oito mil euros diários até à resolução definitiva do problema.

A má notícia é que não chega iniciar o processo ou até a obra. Quando a multa chega, só cessa após as primeiras análises, o que acontece um mês depois das infra-estruturas entrarem em funcionamento.