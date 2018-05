CMF reconhece problemas na rede de água

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) admitiu ter conhecimento dos derrames de água que, tal como o DIÁRIO noticiou na edição de ontem, estão a afectar a população da freguesia de Santo António.

No caso de Santo Amaro, a autarquia referiu que pertence a um condomínio privado, cujo proprietário está por identificar. No entanto, garantiu que irá intervir nesta situação e que neste momento está a aguardar a chegada de materiais. O derrame de água no Bairro das Casas Próximas também está identificado mas, segundo a CMF, “exige a substituição integral de todo o ramal, pelo que se trata de um processo mais moroso”.

Já relativamente à Avenida da Madalena a Câmara Municipal do Funchal afirma não ter registo de queixas, nem conhecimento de nenhum derrame com dimensões assinaláveis.

“Neste momento estamos em fase de concurso para a contratação de uma empresa privada que assegure o reforço deste tipo de serviço para a CMF (procedimento periódico) e devido a isso estamos temporariamente condicionados na capacidade de resposta, o que será resolvido em breve”, acrescentou a autarquia.