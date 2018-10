CMF quer abrir vagas para guardas-nocturnos

A Câmara Municipal do Funchal pretende abrir concurso público para preenchimento de duas vagas para guardas-nocturnos. Esta proposta será levada a uma futura reunião de Câmara para aprovação.

A intenção foi anunciada na passada sexta-feira, numa reunião entre Paulo Cafôfo e o delegado regional da Associação Socio-Profissional dos Guardas-Nocturnos (ASPGN), Ricardo Azevedo, que teve como objectivo ouvir as preocupações dos guardas-nocturnos e fortalecer a ligação entre estes profissionais e o município.

Ao DIÁRIO, Ricardo Azevedo admitiu que “há falta de guardas-nocturnos na cidade”. O delegado regional da ASPGN considera “urgente” preencher estas duas vagas no Funchal pois acredita que, com um patrulhamento de proximidade, “os guardas-nocturnos têm ajudado a combater o crime na cidade, fazendo com que os próprios meliantes se afastem daquelas zonas que estão a ser patrulhadas pelos guardas-nocturnos”.

Apesar do próprio presidente da Câmara Municipal do Funchal ter admitido que a criminalidade no Funchal tem diminuído muito graças ao trabalho destes profissionais, Ricardo Azevedo referiu que “esta ainda não é uma profissão reconhecida pela população” porque “como é um trabalho nocturno as pessoas não vêem e ficam sempre na dúvida se o trabalho está ou não a ser feito”. “Mas a verdade é que se na zona havia criminalidade e vandalismo e deixou de haver, isso significa que os guardas-nocturnos andam na zona”, explicou, pedindo às pessoas para terem isto em consideração, pois “é uma forma delas avaliarem o trabalho que está a ser feito”.