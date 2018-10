A Câmara do Funchal terá de fornecer ainda este mês à sociedade imobiliária Carpemar, do empresário Nicolau Sousa da Silva, a carta de riscos do Plano Municipal de Emergência, incluindo a actualização feita em 2016 e os estudos e relatórios que a acompanham. Foi assim que decidiu no passado dia 4 de Outubro o Tribunal Central Administrativo Sul, na sequência de um recurso da empresa...