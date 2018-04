CMF não paga a fornecedores, acusa PSD

A vereação do PSD na Câmara do Funchal acusa o executivo liderado por Paulo Cafôfo de ter 6 milhões de euros disponíveis em caixa e de não utilizar esse valor para pagar as dívidas que tem com diversos fornecedores.

De acordo com o Relatório e Contas de 2017, a dívida total da CMF a fornecedores e outros credores ascende a 21,2 milhões de euros e em dívidas a fornecedores o valor totaliza 19,1 milhões de euros.

“A grande maioria dos fornecedores serão empresas regionais cujos bens e serviços já foram contratados e recebidos pelo município, mas ainda não foram pagos, o que terá certamente impacto negativo na gestão financeira dessas mesmas empresas”, constata o vereador do PSD, Jorge Vale Fernandes, referindo-se à divida de curto prazo. A autarquia tem 9,7 milhões de euros de dívidas a fornecedores a curto prazo e 9,3 milhões de dívidas a fornecedores de médio e longo prazo, conforme se pode aferir no Relatório e Contas do ano passado.

“Tendo em conta que a Câmara do Funchal encerrou 2017 com 6 milhões de euros em caixa, a maior verba disponível e não utilizada dos últimos anos, este ‘dinheiro parado’ poderia ter sido usado pelo executivo camarário para pagar às empresas fornecedoras”, refere Jorge Vale Fernandes. “As dívidas a médio e longo prazo seguem acordos de pagamento contratados. Mas para as dívidas de curto prazo, a Câmara Municipal do Funchal poderia ter pago até ao final de 2017 pelo menos uma parte da dívida a fornecedores”, defende o vereador social-democrata, dizendo que esta seria uma forma de injectar 6 milhões na economia regional, “dinamizando-a, contribuindo para a saúde financeira das empresas regionais e para geração de emprego”.

Apela, por isso, à CMF que proceda ao pagamento imediato das dívidas aos fornecedores de curto prazo, através do valor que tem disponível em caixa.