CMF escapa à execução por dívida de resíduos

A Autoridade Tributária suspendeu, na semana passada, o processo de execução fiscal à Câmara Municipal do Funchal requerido pela empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM). A autarquia deixa, assim, de estar sujeita ao risco de retenção de verbas à conta da dívida reclamada pela sociedade detida pelo Governo Regional.

O despacho da Autoridade Tributária, ao qual o DIÁRIO teve acesso, está fundamentado em duas condições previstas na lei e que permitem suspender os processos de execução fiscal. Em primeiro lugar, a entidade visada, a Câmara do Funchal, já exerceu o direito de oposição à execução. Por outro lado, como se trata de uma autarquia local, está dispensada de apresentar qualquer garantia financeira ou patrimonial para travar a execução por dívidas, ao contrário do que acontece com as empresas ou com os cidadãos. Gozam deste privilégio perante as Finanças todas as entidades públicas, já que dadas, as regras por que se regem, está praticamente excluído o risco de dissipação ou ocultação de património. Além disso, a exigência de garantia poderia paralisar actividades de interesse público.

Confrontada com a suspensão da execução fiscal, a presidente da ARM, Nélia Sousa, qualificou-a como “o procedimento normal” nestas situações, já que resulta do exercício dos direitos legais da entidade executada. Agora, segundo explicou, a Autoridade Tributária deverá encaminhar o processo para o Tribunal Administrativo e Fiscal, a quem cabe decidir o diferendo. Procurámos obter também uma reacção do vice-presidente da CMF, Miguel Gouveia, mas sem sucesso. Conforme revelou o DIÁRIO na edição de 12 de Maio, a ARM avançou para a cobrança coerciva de uma dívida de 15 milhões de euros da CMF por serviços prestados na área dos resíduos.