CMF empurra para a Junta manutenção de percurso

A Câmara Municipal do Funchal quer transferir para a Junta de Freguesia do Monte a responsabilidade pela manutenção do percurso pedonal entre o Largo da Fonte e a Igreja, nas imediações do local onde ocorreu o acidente de Agosto de 2017. A Junta presidida pela social-democrata Idalina Silva recusa assumir tal tarefa. Mas a autarquia de Paulo Cafôfo insiste e condiciona a assinatura de um contrato de execução para a concessão de apoios para a limpeza e manutenção de outros caminhos pedonais e veredas do Monte à aceitação daquela condição.

O braço-de-ferro dura há semanas e já levou à realização de uma reunião entre Cafôfo e Idalina, mas o impasse persiste. À conta disto, a Junta do Monte é a única das dez juntas de freguesia do Funchal que ainda não assinou os ditos contratos de execução e está sem acesso aos apoios da autarquia. Segundo Idalina Silva “não faz qualquer sentido” a Junta assumir uma tarefa que sempre foi assegurada pela brigada de funcionários da Câmara. A autarca do PSD lembra que o referido caminho pedonal está integrado no Parque Leite Monteiro, gerido pela Câmara e as suas características são distintas das veredas e percursos públicos da freguesia cuja manutenção é feita pela Junta. Tal caminho caracteriza-se por uma “elevada densidade arbórea” e é percorrido quotidianamente por centenas de turistas, o que exige trabalhos de limpeza diários que a Junta não consegue suportar. Aliás, Idalina Silva reconhece que aquele percurso constava do contrato de execução celebrado com a CMF em 2014 mas a manutenção continuou a ser feita por funcionários camarários devido às limitações de meios da Junta.

O gabinete da Presidência da CMF classifica como “incompreensível e injustificável” a posição da Junta do Monte em relação ao denominado Caminho do Padre Marques Jardim, pois trata-se de “um percurso pedonal (e não um qualquer percurso interior de um parque, sem toponímia) e, à semelhança de todos os percursos pedonais do concelho, a sua limpeza e manutenção está a cargo das juntas de freguesia, sem excepção”. A autarquia recorda que foi este o acordo de execução assinado em 2014 pela actual presidente Idalina Silva, “ao ponto de a própria Junta de Freguesia ter intervencionado o caminho neste período, nomeadamente com a colocação de um varandim”. “Não se percebe, de facto, o que é que mudou”, refere a mesma entidade, que garante que “até hoje, nas diversas comunicações trocadas com a Junta por causa deste assunto, não foi submetida à autarquia qualquer justificação plausível para excluir dos acordos este único percurso, uma vez que não há qualquer outra excepção em qualquer outra freguesia do concelho, relativamente à limpeza e manutenção de percursos pedonais”, acrescenta a nota do gabinete da Presidência da Câmara do Funchal.