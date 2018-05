CMF em apuros no caso da queda da árvore

A principal causa para a queda do carvalho que matou 13 pessoas no Monte a 15 de Agosto de 2017 foi o fungo ‘Armillaria mellea’. Os funcionários da Câmara Municipal do Funchal (CMF) responsáveis pelos cuidados daquele jardim não só não detectaram os sinais da presença da doença como também “criaram condições muito propícias à infecção pelo fungo” com regas “excessivas”. Eis algumas das conclusões apresentadas pelas testemunhas que nos últimos dois meses foram ouvidas pelo Ministério Público (MP) e cujas opiniões não correram propriamente de feição à autarquia.

No referido período, foi consultado o perito nomeado pelo Ministério Público, o engenheiro Luís Miguel Martins (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), e inquiridos o ex-director das Florestas, Rocha da Silva, e o ex-assessor camarário Duarte Encarnação.

O perito apontou e o ex-director regional apontaram diversas lacunas ao relatório encomendado pela autarquia ao engenheiro Pedro Ginja e disponibilizado publicamente há três meses, a principal das quais é a omissão completa em relação à principal causa da queda da árvore: o fungo ‘Armillaria mellea’.

O inquérito está na recta final. Só faltam realizar alguns (poucos) exames médico-legais a vítimas, dependentes de serviços de Lisboa e Porto. Falta também inquirir uma testemunha.

Caberá depois à directora do Departamento de Investigação e Acção Penal, Isabel Dias, avaliar se há indícios criminais para acusar os três arguidos – Paulo Cafôfo, Idalina Perestrelo e o dirigente camarário Francisco Andrade. A decisão pode chegar até às férias do Verão.

Seis perguntas com respostas pouco favoráveis à autarquia do Funchal

1 – O que provocou a queda da árvore?

Luís Miguel Martins revela que “a causa última da queda da árvore teve origem no fungo Armillaria mellea”. Foram identificados sinais dos fungos parasitas (podridão em ramos, pernadas e raiz), em contradição com o estudo encomendado pela CMF a Pedro Ginja, que é omisso ou menospreza tal problema. Também para Rocha da Silva “é a presença da Armillaria que explica a queda da árvore”, sendo que “uma análise ao solo e fragmentos da casca teriam revelado a presença dos fungos parasitas”. Já Duarte Encarnação não quis adiantar nada sobre as razões da queda, embora tenha constatado que “na base existiam muitas coroas de Henrique (...), que podem potenciar o aparecimento de fungos e podridões”.

2 – Era expectável que uma árvore caísse no Monte?

Sim. Rocha da Silva lembrou que “os jardins do Monte registam uma quantidade expressiva de eventos ocorridos num espaço temporal relativamente curto, que necessariamente obrigam à sua interpretação e em consequência a agir preventivamente”. Três semanas após a tragédia do Monte ocorreu a queda de uma pernada de um castanheiro sobre a Vereda da Fonte. Luís Miguel Martins referiu que o carvalho é uma espécie susceptível à Armillaria melea e há estudos que comprovam o declínio de muitos exemplares na Europa.

3 – Havia sinais de que aquele carvalho estava doente?

Rocha da Silva respondeu de forma afirmativa. Apurou junto de um ex-funcionário da CMF que a árvore já nos anos 1990 apresentava ramadas secas. Supõe que foi em tais ramos que foi identificada podridão na copa depois do carvalho cair. A secura das ramadas deveria ter alertado a CMF de que a árvore não se encontrava em bom estado. Indicou que outro indivíduo terá chamado à atenção da CMF, em 2007, que o carvalho tinha descaído um pouco e estava apoiado na pernada do plátano. Duarte Encarnação sabe agora que os populares alertaram a CMF para a questão dos plátanos por caírem ramos mas nunca ouviu alertas sobre os carvalhos do Monte.

4 – A CMF fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o acidente?

Não. Rocha da Silva refere que ao nível do colo da árvore o solo apresentava-se coberto de coroas de Henrique e de hortênsias, o que é sinal de que há muito nada era feito para avaliar o seu estado fitossanitário. Deveriam ter sido feitos testes para perceber sinais de doença, bem como serem recolhidas amostras de solo. Tal como o ex-director regional, Duarte Encarnação afirmou que a actual vereação da CMF limitou-se a seguir a política do ‘deixa andar’ que já vinha do passado. Luís Miguel Martins admitiu a hipótese do som das festas do Monte ter causado alguma trepidação na árvore e até no solo, contribuindo para despoletar a queda no pior momento. Tal possibilidade, contudo, pode virar-se contra a CMF, já que autorizou a festa e até tinha sido alertada pela Junta do estado precário das árvores. O perito acusa ainda a CMF de realizar regas “excessivas” do carvalho que “criaram condições muito propícias à infecção pelo fungo”.

5 – O relatório encomendado pela CMF ao técnico Pedro Ginja é fiável quanto às causas da queda da árvore?

Não. O perito do MP conclui que no relatório da CMF “ficaram por analisar os aspectos de natureza fitossanitária”, quando em seu entender essa foi a principal causa da queda da árvore. Luís Miguel Martins classifica como “impossível” a hipótese aventada no documento de que a rotura da raiz possa estar relacionada com a movimentação do solo na zona rochosa encontrada a sul. Rocha da Silva também aponta falhas àquele documento: “A raiz âncora estava atacada de parasitas (Armillaria) pelo que é por isso que esta apresenta um corte limpo. Não é portanto verdade que só fossem observados fungos saprófitas conforme é referido no relatório da Câmara”.

6 – Após o acidente, a CMF fez tudo o que estava ao seu alcance para prevenir nova tragédia?

Rocha da Silva entende que não. Disse que o espaço está mal cuidado em termos de segurança e que há outras árvores que ameaçam cair. As podas realizadas após o acidente foram feitas na pior época do ano, com as copas das árvores carregadas de folhagem, o que não permitiu observar doença nas árvores. “Dado que o potencial risco de acidentes é visível, parece evidente que as pessoas deveriam ser afastadas ou avisadas da possibilidade de a qualquer momento poder ocorrer um acidente”, avisa o ex-director regional, que defende que “o elevado número de vítimas verificado aconteceu devido à inexistência de um plano de segurança para aquela zona”.