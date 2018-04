CMF e Governo próximos de acordo sobre a Ponte Nova

“A autarquia pretende chegar a uma versão final consensual do projecto, não abdicando de salvaguardar o património municipal nos termos que entende serem os mais correctos. Este entendimento já foi transmitido à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas (SREI), bem como a vontade da autarquia em levantar o embargo o quanto antes, assim que haja um projecto validado por ambas as partes, aguardando a CMF, de momento, as indicações da SREI relativamente a esta disponibilidade, bem como a versão final do projecto do eng.º Appleton.” A manifestação da vontade do Município do Funchal é a parte final de um esclarecimento, ao DIÁRIO, sobre aquela infra-estrutura, que foi embargada pela CMF a 8 de Maio do ano passado.

A vontade da autarquia em levantar o embargo vai ao encontro do desejo do secretário dos Equipamentos e Infra-estruturas que, ainda assim, não deixa de lançar algumas farpas à CMF, pela forma como desenvolveu todo o processo. Amílcar Gonçalves diz que o estudo diagnóstico vai ao encontro do que o Governo sempre defendeu e foi contestado pela autarquia: continuidade como ponte rodoviária; retirada do passeios e necessidade de reforço estrutural. A diferença está no facto de o Governo propor uma faixa de rodagem com espaço para peões, nas laterais, e a CMF propor duas faixas com uma passagem autónoma para peões. Algo que Amílcar Gonçalves aceita sem dificuldades até porque, lembra, podem ser aproveitadas as vigas da passagem provisória para a construção do atravessamento pedestre.

A retirada dos passeios em betão é unânime. Sobra o reforço estrutural, que o Governo sempre disse ser necessário e que o estudo diagnóstico da CMF também defende. A diferença vai para a solução a adoptar, que Amílcar Gonçalves diz ser diferente de engenheiro para engenheiro, e para a amplitude de esforço pedido à ponte. A solução do Governo propõe 60 toneladas, a da CMF 30. Em qualquer dos casos é preciso retirar o enchimento. Amílcar Gonçalves preferia as 60 toneladas, de forma a permitir a passagem um auto-tanque carregado, por exemplo, para aceder à Rua dos Netos.

O Governante diz-se “perplexo” por 90% da solução da CMF ser igual à do Governo e lamenta que se tenha perdido um ano. “Chegaram às mesmas conclusões, é ridículo (...). Finalmente alguém de bom-senso”. Mas a CMF tem outra visão. “O estudo de diagnóstico elaborado pela CMF determina, igualmente, que não se verificam anomalias na ponte existente, que cumpriu a sua missão de transposição da Ribeira de Santa Luzia durante décadas. De acordo com o eng. João Appleton, a maior referência nacional em termos de recuperação de estruturas viárias, a introdução de passeios há décadas atrás descaracterizou o aspecto visual da ponte, não se conhecendo, de resto, e até ao momento, os cálculos justificativos da intervenção de introdução de vigas e passeios de betão armado.”

O estudo diagnóstico da autarquia foi entregue a Amílcar Gonçalves pelo vereador do urbanismo, Bruno Martins. “O estudo diagnóstico em causa traduz o entendimento e a visão da CMF com o intuito de garantir a preservação inequívoca deste património municipal, dando as devidas garantias nesse sentido. O estudo avança, assim, com uma solução que respeita a essência do desempenho estrutural de uma ponte de alvenaria, restituindo a imagem original da ponte, de tabuleiro simples, sem passeios em consola, com duas faixas de rodagem (com 5.6m de largura e eliminação das consolas) e sem trânsito pedonal”, explica o Gabinete de apoio à presidência.

No entanto, há algo que está muito claro no estudo diagnóstico. É que, tendo em conta o estado da intervenção, é de considerar a continuação da obra com base no projecto do Governo. Nesse caso, o inconveniente seria eliminar a função inicial da abóbada, que ficaria só efeito visual, algo de que o engenheiro Appleton discorda.