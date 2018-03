CMF defende fundo social para limpar terrenos

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) defende que o Governo Regional deve criar uma linha de financiamento que permita aos municípios terem um “fundo social local” de modo a intervir na limpeza dos terrenos privados baldios e com risco de propagação de incêndios, à semelhança do que já faz o Governo da República com as autarquias no continente.

“Para que seja possível, como último recurso, a Câmara Municipal do Funchal substituir-se aos privados, são necessários recursos, pelo que a posição da CMF é que deveria ser o Governo Regional a criar uma linha de financiamento às autarquias, que permitisse criar, por sua vez, um fundo social local para limpeza dos terrenos privados”, afirmou o executivo camarário, em declarações ao DIÁRIO.

De acordo com a Câmara presidida por Paulo Cafôfo, esta foi uma medida adoptada pelo Governo da República, mas que ainda não se traduziu em termos regionais. “Ora, até este momento não existe, da parte do Governo Regional, qualquer medida, nem qualquer iniciativa neste sentido”, lamenta. Esta medida iria possibilitar colocar em prática o Decreto Legislativo Regional nº18/96/M de 18 de Agosto, que prevê a limpeza de matos em terrenos florestais, incultos e agrícolas.

A Câmara Municipal do Funchal recorda que j´emitiu, desde 2016, cerca de um milhar de notificações para limpeza de terrenos e cortes de árvores. Esta acção preventiva é uma das medidas que consta do manifesto ‘Incêndios Florestais da Madeira’ e que a autarquia garante estar a cumprir.

O manifesto em questão, noticiado pelo DIÁRIO e inicialmente subscrito por cinco especialistas na área ambiental, já foi enviado para as autarquias da Região, bem como para o Governo Regional. A maioria garante que as medidas preventivas elencadas estão a ser cumpridas e que a vigilância será reforçada, no âmbito do programa POCIF, em vigor a partir de meados de Maio.

No caso da Câmara funchalense, o executivo garante que os terrenos públicos e as áreas que são da sua competência, como o Parque Ecológico do Funchal, estão a ser monotorizados e merecem atenção por parte do Departamento de Amibente, Bombeiros Sapadores do Funchal e restantes serviços municipais.

No entanto, relembra que o Parque Ecológico é a única área florestal do concelho sob a sua jurisdição, pelo que compete ao Governo Regional zelar pela restante mancha florestal. “Apenas podemos responder, como é natural, àquilo que está na nossa área de jurisdição e pelo restante trabalho integrado de prevenção que tem sido feito, nomeadamente no perímetro urbano, junto dos múltiplos proprietários”, esclarece o Gabinete da Presidência.

Aliás, no que diz respeito aos terrenos privados, a Câmara Municipal do Funchal afirma que está a ser feito o trabalho de sensibilização para a importância da limpeza dos mesmos e um alerta para a obrigatoriedade de fazê-lo, nomeadamente através da emissão de notificações ou publicação de editais. São estes ‘avisos’ enviados aos proprietários de terrenos, devido à necessidade de limpeza e corte de árvores, que já ascenderam às mil notificações, desde 2016 até ao presente.

Actualização do sistema de georreferenciação

A criação de um sistema de georreferenciação de todas as áreas onde existam mandados de notificação para limpeza de terrenos e que permita a emissão de alertas é algo que deverá avançar em breve. Segundo a autarquia, além de ser uma sugestão do manifesto era algo que já estava a ser pensado.

No fundo, o que estará em causa será a sobreposição de sistemas que já existem e a sua actualização. A Câmara Municipal do Funchal já dispõe de um sistema de informação geográfica (SIG), que através da actualização da sua base de dados, faz a georreferenciação de todos os dados necessários para uma actuação a nível do ordenamento do território. Por outro lado, a identificação de terrenos que necessitam de ser limpos é feita pela Fiscalização Municipal e pelo Departamento de Ambiente, sendo que já existe o respectivo levantamento.

Assim, com os dados já recolhidos, o próximo passo será a sobreposição de informações dos diversos serviços, criando uma base única para melhor tratamento dos dados e maior atenção para áreas mais problemáticas. “Esta análise espacial será fundamental na identificação, monitorização e fiscalização das zonas que careçam de intervenção, optimizando o controlo interno relativamente a prazos decorridos e a acções desencadeadas, entre outros aspectos relevantes”, considera a autarquia liderada por Paulo Cafôfo.

Santa Cruz com alertas na factura da água

A Câmara Municipal de Santa Cruz, questionada pela DIÁRIO, confirmou que já recebeu o manifesto em questão, sendo que a maioria das medidas apontadas já estão a ser colocadas em prática. O município tem alertado, através da factura da água, para que a população proceda à limpeza dos terrenos.

Aliás, a autarquia santa-cruzense garante que, em consequência destes alertas tem-se notado “uma maior adesão da população a estas notificações”.

“Já temos identificadas as zonas de maior risco de incêndio e de tampão para contenção ao fogo florestal. São, ao todo, 14 manchas”, garante a autarquia. “Desde que estamos na autarquia temos investido no reforço dos meios dos bombeiros, bem como nas campanhas de prevenção, tendo sido criado o Serviço Municipal de Proteção Civil”, afirma o actual executivo.

Além disto, foram criadas as equipas PODIF – Plano de Observação e Deteção de Incêndios Florestais – “o que levou a uma redução efectiva das ocorrências, na medida em que os fogos são atalhados numa fase bastante inicial”. Em 2017, há registo de terem sido detectados 67 fogos, que foram logo debelados.

“O nosso Serviço de Proteção Civil Municipal dispõe ainda de um programa de queimadas técnicas controladas, e de um programa de ações de formação junto das escolas”, lembra a Câmara Municipal de Santa Cruz.

Governo Regional

A secretaria regional do Ambiente já tomou conhecimento do documento e garante que “todas as medidas preventivas dos incêndios enumeradas no documento, quer sejam elas a curto, médio ou longo prazo, já tinham sido identificadas pelo Governo Regional e colocadas no terreno”.

No entanto, congratula-se pelo “pelo interesse da sociedade civil por uma causa que deve ser, efectivamente, de todos”.

Calheta

Nuno Maciel, vereador com o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal da Calheta, confirmou que a autarquia já recebeu o manifesto dos incêndios e que se preparar para iniciar a sua análise mais detalhada.

120 já subscreveram manifesto

O manifesto ‘Incêndios Florestais da Madeira: Medidas de Prevenção a Curto Prazo para 2018’ já conta com mais de 120 subscritores. O documento, que não pretende ser uma petição, tem acolhido o apoio de várias figuras ligadas ao espectro político e de anónimos.

As subscrições têm sido feitas pelo Facebook, através dos seus cinco subscritores iniciais e redactores do manifesto: Hélder Spínola, Raimundo Quintal, Violante Saramago Matos, Thomas Dellinger e Miguel Menezes Sequeira.

Hélder Spínola, biólogo, investigador e professor na Universidade da Madeira, assume que o documento será novamente encaminhado às Câmaras Municipais e ao Governo Regional, já com os novos subscritores, até porque ainda não recebeu qualquer feedback por parte dos governantes.

“A esmagadora maioria dos subscritores, cerca de 70%, é residente no concelho do Funchal. Os restantes são de toda ilha, também com grande incidência em Santa Cruz”, explica Hélder Spínola.