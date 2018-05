CMF apresenta comprovativo de pagamentos de 10 milhões à ARM

10 milhões de euros foi o montante pago pela Câmara Municipal do Funchal, desde Abril do ano passado, à empresa Águas e Resíduos da Madeira-ARM, conforme os documentos disponibilizados pela CMF, a que o DIARIO teve acesso.

Segundo fonte ligada ao processo, as “evidências” (transferências) deitam por terra a argumentação utilizada, nos últimos dias, pela ARM e pela secretária Regional do Ambiente, Susana Prada, que reiterou domingo, ao DIARIO, que desde Abril de 2017 a autarquia não procedeu a qualquer pagamento à empresa.

O último pagamento, contudo, efectuado pela CMF data de Abril de 2018, no valor de 1,8 milhões de euros. Os responsáveis do município manifestam-se estupefactos pela reacção à notícia que deu conta da execução fiscal, publicada pelo DIÁRIO na edição de sábado, sem precedentes, que o Governo Regional lançou sobre uma câmara municipal. A fonte camarária insiste no facto de que a “argumentação utilizada pelo Governo se esfuma num conjunto vexatório e constrangedor de mentiras das mais altas patentes envolvidas”.

Sábado, o comunicado da ARM referia que “o município do Funchal não procede há mais de um ano (Abril de 2017), a qualquer pagamento à Águas e Resíduos da Madeira.” Em declarações à comunicação social, no mesmo dia, a presidente da ARM, Nélia Sousa, reiterou que “há um ano que a Câmara do Funchal não faz qualquer pagamento por conta dos serviços prestados. A CMF não mostrou a intenção de proceder a qualquer pagamento, ainda depois de, em Fevereiro de 2018, ter havido uma sessão em tribunal, em que a Câmara se comprometeu a efectuar o pagamento do montante que entedia dever pagar.”

A autarquia sublinha que Nélia Sousa não fala a verdade, uma vez que tem em sua posse os comprovativos de pagamento à empresa pública. O município pagou directamente à ARM 10,7 milhões de euros desde Abril do ano passado.

Acordo judicial inclui águas e resíduos

Diz a fonte da CMF que Nélia Sousa acrescentou, ainda, que o acordo de pagamento entre as instituições se cingiu apenas às águas e não aos resíduos: “Enquanto nas Águas, o Município do Funchal assinou acordo com a ARM, que regulariza a dívida, no caso dos resíduos foram feitas diversas propostas, ao longo dos últimos meses, aos quais a Câmara não deu qualquer resposta”. Falso, insiste o município. “Conforme o acordo homologado em tribunal pelas duas instituições, que transitou em julgado em Março deste ano ficou claro que o mesmo prevê águas e resíduos”, sublinha a mesma fonte.

As críticas, duras, são extensíveis a Susana Prada, que ratificou a decisão da ARM: “Tudo se torna ainda mais absurdo com a posição pública assumida pela secretária do Ambiente e dos Recursos Naturais que alinhou pela mesma cartilha de desinformação”, acrescenta a fonte camarária.

A posição do executivo municipal refuta por completo as declarações de Susana Prada: “Chegou ao ponto de advogar que a ARM tomou uma decisão no exercício de um legítimo direito que lhe assiste, o de recorrer aos tribunais para cobrar a dívida, o que é, mais uma vez, falso, dado que esta é uma execução fiscal da responsabilidade da Autoridade Tributária, organismo sob a tutela da Vice-presidência do Governo Regional, sendo inteiramente alheia aos tribunais, nos quais decorrem, de resto, os legítimos processos do contencioso em causa”.

No contra-ataque a fonte da CMF sublinha que o Governo Regional foi “jogador, árbitro e executor em causa própria, tendo-se chegado a um ponto de má-fé, mentiras, contradições e de um verdadeiro insulto à inteligência da opinião pública”.