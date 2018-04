CMF ameaça Governo com tribunal por causa das verbas do jogo

Estalou o verniz entre a Câmara do Funchal e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, por causa do destino a dar aos projectos financiados com as verbas do jogo, no concelho, estimadas em um milhão de euros.

Na reunião mantida, ontem, entre a secretária regional, o vice-presidente da CMF, a directora regional do Turismo e um responsável do Turismo de Portugal e da Inspecção dos Jogos, a autarquia votou contra o ‘plano de obras’ delineado por aquela estrutura governamental, tendo entregado uma declaração de voto, bastante crítica e violenta, assinada pelo presidente Paulo Cafôfo.

Ao DIÁRIO, Miguel Silva Gouveia afirmou que o município “não pode aceitar a forma arbitrária” como o processo tem sido conduzido. O vice-presidente critica o método utilizado pelo Governo Regional neste dossier, afirmando que o Executivo está a usurpar valores que pertencem aos munícipes do Funchal.

Na reunião de ontem nada do que a Câmara do Funchal propôs foi aceite, segundo Miguel Silva Gouveia, tendo a secretária do Turismo feito alusão à portaria regional que estabelece os critérios para a condução da comissão da elaboração do plano de obras da Zona de Jogo do Funchal, que deixa de fora a autarquia da capital.

A CMF não aceita a justificação oficial e garante que vai levar o caso até à esfera judicial para fazer valer os seus direitos.

Em causa, diz o vice-presidente, está o facto de a Secretaria do Turismo assumir competências do Governo da República e dos municípios da Região. No continente o panorama é diferente. São os presidentes das autarquias em que existem zonas de jogo a definir as respectivas obras a realizar nos seus concelhos.

Consenso impossível

Na edição de ontem do DIÁRIO a secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, definiu os projectos que vão ser contemplados com as receitas do jogo: Museu do Romantismo, Núcleo Histórico de Santo Amaro e Museu dos Clássicos. Aliás, a governante fez questão de frisar que na Região compete à sua secretaria definir para onde vão os financiamentos provenientes da zona de jogo.

Apesar de o plano já estar praticamente fechado, Paula Cabaço manifestou, ainda, abertura para chegar a consenso com a Câmara do Funchal. O que não aconteceu na reunião mantida ontem com as diversas estruturas, onde as posições se extremaram, designadamente no que respeita à interpretação jurídica dada ao diploma que rege a matéria na Região.

Na declaração de voto do município, a que o DIÁRIO teve acesso, Paulo Cafôfo endurece a posição da Câmara: “A Portaria Regional, que aprova a composição da comissão encarregada do estudo e elaboração dos planos de obra da zona de jogo na Região Autónoma da Madeira não cumpre a lei. Quem deverá presidir à comissão é o presidente da Câmara, à semelhança do resto do país. Na Região Autónoma da Madeira, por absurdo que pareça, a presença e o voto do presidente da Câmara onde as verbas vão ser aplicadas, não são obrigatórios”. Cafôfo vai mais longe e refere que “estamos perante uma clara ilegalidade por violação, designadamente, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e perante uma inconstitucionalidade por violação do princípio da autonomia local, patente no artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa”.

O desconforto da CMF é ainda mais evidente quando, refere Miguel Silva Gouveia, só soube ontem que em 2016 houve um outro plano de obras, era Eduardo Jesus o secretário do Turismo, definido pelo Governo Regional. “Não fomos convocados em 2016, nem soubemos de nada relativamente a esse procedimento”, adianta o vice-presidente da autarquia, que não esconde a revolta ao afirmar que “(a Secretaria Regional do Turismo) andou a comprar quadros em leilões para o Museu do Romantismo, com o dinheiro dos funchalenses”.