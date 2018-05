Clínica Solidária vai esterilizar 1.700 animais por ano

Este será mais um contributo para a causa animal e junta as forças da Câmara Municipal do Funchal e da AMAW (Associação Madeira Animal Welfare). A antiga escola do Faial, no Funchal, é agora uma Clínia Veterinária Solidária, dedicada à esterilização de animais errantes ou de famílias carenciadas. O objectivo passa por, pelo menos, esterilizar 1.700 animais por ano.

“Este é um trabalho muito complexo e que ninguém pode fazer sozinho, nem as autarquias nem as associações”, afirmou o presidente da associação, ontem, na inauguração da nova clínica.

Eduardo Teixeira lembrou ainda que esta colaboração só será possível se existirem voluntários que se associem a estas acções, nomeadamente no que diz respeito à captura e devolução destes animais, antes e após as cirurgias.

“É essa a sensibilidade que temos que criar na sociedade civil, para que eles possam contribuir, junto com as entidades oficiais e associações, para podermos levar a cabo um trabalho gigantesco que há para fazer”, assumiu o veterinário.

O presidente da AMAW garante que existem condições para esterilizar os animais, mas é necessário identificá-los e capturá-los. Assim, uma das valências deste Centro de Esterilizações será a formação. Há uma sala que irá permitir ensinar os voluntários as técnicas para proceder à captura dos animais, bem como um espaço para as aulas práticas.

“O ambiente não aguenta a carga de animais errantes que está a receber todos os meses”, lembra Eduardo Teixeira.

Por seu lado, o presidente da Câmara do Funchal quis salientar que o trabalho da AMAW já decorre desde 2012 e que a causa animal tem sido uma das bandeira deste executivo camarário. Paulo Cafôfo lembrou medidas como a proibição de animais no circo, a contratação de um veterinário na Câmara Municipal e a proibição do abate animal. “Isto tem sido um trabalho de envolvimento de todos, porque é uma causa de todos”, salientou.

“Nós investimos já, neste tempo, 1 milhão e 130 mil euros na causa animal”, referiu o autarca, dizendo que é uma questão de educação e de cidadania combater o abandono dos animais.

Paulo Cafôfo assumiu que este projecto acabou por ser um “dois em um”, através de uma reabilitação urbanística de um espaço que se encontrava sem funções e depois, mais uma ajuda para os animais errantes e para as pessoas que não têm capacidade de esterilizar os animais.

O investimento da Câmara Municipal cifrou-se nos 30 mil euros, sendo que o restante, em termos de equipamento partiu da associação. Em suma, o objectivo será a esterilização de 1.700 animais, por ano, numa tentativa de reduzir o número de animais a vaguear pelo Funchal.