Cleandro fica-se pelos ‘oitavos’ no Mundial

O madeirense, Cleandro Abreu, teve uma estreia curta num Campeonato do Mundo de Muay Thai. Aos 27 anos o atleta da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira viveu o seu primeiro sonho no mais importante evento mundial da modalidade e esteve perto de festejar vitória.

No combate dos oitavos-de-final da categoria Adulto B sénior 63,5 Kg, diante do colombiano Alexander Quesada, Cleandro esteve bem perto de rumar aos quartos-de-final da competição tendo perdido por escasos três pontos 27-30, depois dos cinco juízes terem avaliado a prestação de ambos os lutadores ao longo de três ‘rounds’.

O desequilíbrio no resultado final aconteceu apenas no derradeiro ‘round’ com o colombiano a receber quatro nota 10 contra 1 nota 9 do internacional madeirense.