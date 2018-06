Cláudio Braga é o eleito

Depois de muita especulação, está encontrado o sucessor de Daniel Ramos na orientação da principal equipa do Marítimo. Chama-se Cláudio Braga, de seu nome completo Cláudio José Ferreira Braga, nascido há 43 anos em Lisboa, e vem da Holanda para o campeonato português.

Para a maioria um desconhecido, tem, como grande feito da sua carreira, levar, esta época, o Fortuna de Sittard à Erevivisie (Primeira Liga da Holanda), feito conseguido na última jornada (38ª) ao bater a formação B do PSV por 1-0. “É um momento único na minha carreira”, disse em entrevista à RTP, ainda em Maio, logo após o sucesso alcançado. “As coisas surgiram com alguma naturalidade, mas sempre com os pés bem assentes na terra”, dizia ainda o novo treinador do Marítimo.

Contudo, Cláudio Braga apenas tomou conta da equipa da província holandesa de Limburg em Fevereiro deste ano, após a saída do técnico nigeriano Sunday Uliseh. Desde então foram 14 jogos, com 10 vitórias e quatro empates, que garantiram o regresso à I Divisão Holandesa, 16 anos depois, num clube que tinha passado por difuldades de vária ordem.

Desde o incio da temporada que Cláudio Braga era o Coordenador de Formação do Fortuna, aérea em que trabalhou, durante alguns anos, na Holanda, em clubes como o Excelsior e o Feynoord. Em 2009/10 esteve como técnico adjunto de Carlos Azenha no Vitória de Setúbal e a sua primeira experiência como treinador principal foi no Santa Clara, na temporada 2014/15, mas sem sucesso, já que saiu do clube açoriano à 12ª jornada da II Liga. Depois treinou, na Holanda, clubes secundários (Gravenzande e Niuwerkerk) antes de chegar ao Fortuna, no inicio desta temporada.