Cláudio Braga apresentado hoje

Cláudio Braga será apresentado hoje oficialmente como novo treinador do Marítimo. O escolhido pela SAD verde-rubra para suceder a Daniel Ramos, tem a chegada à Madeira prevista para a manhã desta terça-feira.

O técnico português, de 43 anos, que, esta temporada, levou o Fortuna Sittard à I Liga holandesa, depois de ter rendido no comando técnico o nigeriano Sunday Uliseh, vai assinar um contrato com o Marítimo, o qual, de acordo com o que o DIÁRIO apurou, terá a duração de dois anos. Logo depois de tomar contacto com o seu novo clube e com a realidade maritimista, iniciará as primeiras ‘démarches’ tendo em vista a nova temporada que, como já foi anunciado, arrancará a 25 de Junho com os habituais exames médicos, sendo que os primeiros dias de trabalho vão decorrer na Madeira.

Cláudio Braga vai encontrar um plantel quase delineado, estando em equação o reforço do mesmo, sendo que, de acordo com Carlos Pereira, a maioria dos jogadores a contratar está praticamente assegurada. Vai ainda encontrar uma pré-temporada igualmente delineada, já que a segunda fase de trabalhos vai ocorrer no Algarve, com o Marítimo a viajar para o Algarve a 9 de Julho, onde encetará, na Lagoa, os jogos de preparação até 21 do mesmo mês. Contudo, tudo será naturalmente analisado entre presidente e o novo treinador.

Daniel Pedersen em observação

Entretanto, Daniel Pedersen, médio ofensivo dinamarquês referenciado pelo Record, na edição de domingo, está no radar do Marítimo. O jogador foi indicado ao clube madeirense, que está em fase de análise, mas o mais provável é que não seja contratado, pois a SAD tem um outro jogador referenciado para a mesma posição e que, em princípio, vai merecer preferência. Para além de que ainda, uma melhor decisão, vai passar pelo crivo do novo treinador.

Refira-se que Daniel Pedersen, 25 anos, foi internacional pelos Sub-20 e Sub-21 da Dinamarca em 12 ocasiões e jogou, nas últimas três temporadas, no AGF Aarhus, da Super Liga dinamarquesa, pela qual, na última temporada, realizou 29 jogos. E. R.