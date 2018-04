Cláudia organiza conferência com Guia Michelin e OMT

Cláudia Monteiro de Aguiar, deputada do PSD no Parlamento Europeu, promove no próximo dia 4 de Maio, às 15 horas, no Museu da Electricidade - Casa da Luz, a conferência ‘Viajar à Mesa: Aliar a Experiência Gastronómica ao Desenvolvimento dos Destinos’.

A conferência está integrada no Ano Europeu do Património Cultural, é organizada em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira e traz à Madeira, Isabel Garana (directora regional para a Europa, Rede Gastronómica da Organização Mundial do Turismo), Arnaud Chatin (director para a Europa, Guia Michelin), Miguel Rocha Vieira (‘chef’ distinguido com 3 estrelas Michelin) bem como Fernando Melo (jornalista e crítico de vinho e comida, Revista ‘Evasões’).

A entrada é gratuita mas sujeita a inscrição prévia em http://bit.ly/viajaramesa.

A deputada do PSD destaca “a importância do turismo gastronómico, enquanto património intangível, associado à identidade e cultura de um destino e a importância da gastronomia como produto diferenciador de marcas e de Regiões”. “A gastronomia deve ser valorizada do ponto de vista turístico, pois apresenta novas oportunidades que podem ser melhor exploradas na promoção das Regiões e mesmo das políticas de turismo da União”, diz.

Cada vez mais turistas escolhem um destino pelas experiências que podem vivenciar aliadas à singularidade dos destinos e, por isso, Cláudia Monteiro de Aguiar acredita que “Portugal deve saber aproveitar a conquista das várias estrelas Michelin no ano passado e estruturar o turismo gastronómico, de forma a oferecer os produtos e serviços diferenciados e de elevada qualidade.”

A abertura do evento será feita pela secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e contará com os seguintes convidados da Madeira: Luiz Pinto Machado, professor e membro do Observatório do Turismo da Universidade da Madeira, bem como com o ‘chef’ Luís Pestana, do Restaurante William do Hotel Belmond Reid’s Palace - primeiro e único madeirense com uma estrela Michelin e ainda o ‘chef’ Octávio Freitas (Hotéis Four Views), madeirense, profundo conhecedor da cozinha local, CEO da OF Escola de Formação Profissional e autor do livro ‘50 Melhores Restaurantes’.