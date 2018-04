Clássicos ‘perfumaram’ a baixa

O ‘cheiro’ dos ‘clássicos’ voltou a atrair, à baixa do Funchal, as atenções de muitos madeirenses e turistas que ontem à tarde assistiram à terceira edição da ‘Madeira Auto Parade’.

A exibição de veículos clássicos ao longo da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e da Avenida Sá Carneiro, integrada no programa da Festa da Flor, desta vez ‘só’ juntou cerca de duas centenas e meia de viaturas, entre carros e motas, num desfile que uma vez mais contou com crianças, flores e muita música filarmónica, que tornaram mais animada a tarde soalheira à beira-mar.

Uma semana depois da enchente que assistiu ao Cortejo Alegórico da Flor, a moldura humana de ontem foi menos significativa, mas ainda assim expressiva. Daí a satisfação dos responsáveis pelo evento. Nomeadamente Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, que destacou o sucesso dos eventos que ajudaram a colorir os últimos dias.

“Este fim-de-semana, a Festa da Flor esteve em alta, primeiro com o Muro da Esperança que se realizou ontem (sábado) e, hoje (domingo), com a Parada dos Clássicos, que desfilou na avenida”, disse, logo após o desfile.

Na opinião da governante, “a Parada dos Clássicos confirmou a sua atractividade junto do público e foi evidente a adesão dos turistas ao evento mas, também, dos madeirenses e, particularmente, daqueles que são amantes dos veículos clássicos e que, por isso mesmo, se dedicam à sua colecção, restauro e preservação”, assinalou. Ainda de acordo com a governante, “confirma-se, também e desta forma, o interesse da realização desta Parada no âmbito deste cartaz turístico”.

Este ano com animação musical reforçada, face ao ano passado, através da duplicação de bandas participantes (8), e com a presença feminina do grupo ‘Love Me Do’ de Isabel Borges, o desfile dos clássicos voltou a contar com carros particulares, monomarcas, motos e veículos institucionais.

Tal como aconteceu nos anos anteriores, após o desfile os veículos participantes ficaram em exposição na Avenida Sá Carneiro, até cerca das 19 horas, embora ao final da tarde, o futebol tivesse desviado muitas das atenções. Ainda assim, quem ficou pela Sá Carneiro, pode também assistir a um ‘encontro de bandas’ com a actuação de todas as filarmónicas participantes no evento.

A razão do decréscimo de veículos, que este ano rondou os 250, depois dos cerca de 400 que rodaram o ano passado, foi esclarecida por Manuel Rosa, do Clube Carocha da Madeira.

“A redução do número de viaturas participantes foi por solicitação da Secretaria Regional de Turismo porque considerou que a Parada era um bocado longa e as pessoas cansavam-se, por isso a Parada deste ano foi feita para demorar sensivelmente uma hora”, justificou.

Assinale-se que o encurtar do pelotão não beliscou a essência do evento, que voltou a juntar muitas das relíquias do invejável parque de automóvel clássicos que a Madeira possui.