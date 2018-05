Circul’Arte sem reabilitação à vista

A Associação de Artistas Plásticos da Madeira - Circul’Arte descrita pelo presidente da direcção como “uma pedra no charco” e de maior relevância nas décadas de 80 e 90 por ter contribuído com outras instituições para a afirmação das artes na Região está morta, ainda que o óbito não tenha sido oficialmente decretado. Criada em 1986 com sede na Rua da Alegria, juntou mais de três dezenas de artistas e floresceu ligada ao Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira (ISAPM), localizado na Rua da Carreira. O presidente foi desafiado a reerguer a estrutura mas José Júlio não está convencido. Defende antes algo semelhante, mas promovido agora pelos jovens. Já Teresa Jardim aposta mais na interligação entre os muitos agentes culturais.

Cada um por si faz coisas muito boas, Teresa Jardim não tem dúvidas e por isso, acredita, o importante nesta fase não é aparecer uma associação mas cada uma das partes se ir interligar outra vez. “Separadamente tem havido coisas muito interessantes, eu creio. (...) Agora falta o tal espírito um pouco de época, como tivemos nos anos 80, que é cíclico”, defende a artista plástica, que chegou a ficar com a coordenação.

Nos primeiros tempos o trabalho funcional da Circul’Arte decorreu no ISAPM, na Rua da Carreia n.º 62, que funcionou como um pólo centralizador da acção no centro Funchal, sobretudo o atelier livre, que existia dentro do Instituto que se transformou num ponto de encontro e que esteve na génese da Associação. A Cultural, a Associação Quebra Costas e as galerias de arte da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Quetzal, Funchália, Edicarte são outros nomes que marcaram o período e formaram um género eixo dentro do qual um conjunto de pessoas e de acções de desenvolvia.

“Foi um período muito fértil, em que aparecerem muitos projectos e associações e em que a Madeira promoveu várias iniciativas”, recorda.

Neste período, nasceram associações, foram realizadas exposições, promoveu-se a Feira de Arte Portuguesa a pensar num núcleo de coleccionadores que existia. O Festival de Arte Contemporânea Marca-Madeira junta-se a este movimento de divulgação e consolidação da produção artística, sempre com um colóquio internacional sobre Arte Contemporânea. Por isto e por mais, a Circul’Arte só pode ser entendida no conjunto, acredita Teresa Jardim, recordando que no período muitas associações apareceram de despareceram. Ficaram as que se justificaram, pela agregação de pessoas e pela ligação entre os projectos todos que existiam à época. “Essa ligação entre estas estruturas todas é que era o filão e o ouro da época, dos anos 80/90.”

Com a saída Escola de Belas Artes da Rua da Carreira, com a entrada em obras da Galeria do Turismo, que deixou de fazer coisas, e com a reorganização da então Direcção Regional dos Assuntos Culturais, quebrou-se o elo. Depois, foi a crise económica que inviabilizou a realização de actividades, tendo associação esmorecido. “Quebrou-se ali a parte das artes plásticas, um bocadinho, cada um quebrou um bocadinho e basta cada um quebrar um bocadinho e dá uma bola grande inacção”, lamentou a artista. “Quando todos põe o tal bocadinho, volta de repente a haver uma construção maior”.

O ainda presidente da direcção conta que foi desafiado por Teresa Brazão, que fazia parte da associação e hoje é directora regional da Cultura, a reactivar a Circul’Arte. Mas não está para aí inclinado. Há coisas que têm o seu tempo, diz José Júlio. “Há quem diga que não se deve voltar ao sítio onde fomos felizes e se calhar não sei se será avisado tentar refazer a Circul’Arte”. Defende que a haver uma iniciativa nesse sentido que sejam os jovens, os novos artistas que neste momento estão mais activos a tomar uma iniciativa do género.

O escultor reconhece que a associação foi desaparecendo desde o final da década de 90. “Esteve a morrer aos poucos, até ficar em coma”. Não chegou no entanto a ser desfeita.

Hoje há mais artistas plásticos, o espírito é que é “diferente”. “Naquela altura havia muita camaradagem, havia muito encontro, nós encontrávamo-nos muito na escola. Correndo o risco de parecer saudosista, conta que nessa altura “havia muito mais espírito de grupo, os artistas reuniam-se muito mais, trabalhavam muito mais em conjunto, tinham iniciativas comuns”.

O n.º 62 ainda está disponível. Reanimar a associação vai depender não dos antigos, mas da aceitação que a ideia pelos mais novos.