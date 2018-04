Circuito Golfe Empresas arranca a 21 de Abril

Faltam pouco menos de duas semanas para que o campo de golfe do Santo da Serra receba a quarta edição consecutiva do Circuito Golfe Empresas CGSS/DIÁRIO.

É já no próximo dia 21 de Abril que as ‘portas’ abrem para o primeiro dos quatro torneios que integram o circuito de 2018, que este ano tem como prémio, e principal novidade, a presença da equipa campeã, rumar até ao mítico campo escocês St. Andrews, para participar numa ‘final mundial’ de golfe amador, com o patrocínio da Agência Abreu e Solverde.

Depois de três anos a cimentar raízes entre o golfe e as empresas madeirenses, com a presença de mais de duas dezenas de equipas/empresas e cerca de uma centena de jogadores, a edição de 2018 antevê-se ainda mais concorrida, pelo que se espera uma forte adesão de golfistas e equipas para mais um grande espectáculo da modalidade e do ramo empresarial madeirense.

Entre as novidades para 2018, o destaque vai para o desafio ‘Hole in one St. Andrews’, onde o primeiro jogador a acertar no buraco 4 do percurso Machico/Desertas, terá direito de acompanhar os campeões de 2018 ao torneio ‘mundial’ no berço do golfe, St. Andrews.

Para além destes aliciantes, os golfistas poderão ainda contar ao longo dos quatro torneios do circuito com outros prémios dos diversos patrocinadores oficiais do circuito, nomeadamente da NOS Madeira, Mendes Gomes – Volvo Cars, Grupo Pestana, Agência Abreu e Coca Cola European Partners.

De salientar que nesta semana a organização já definiu o regulamento do circuito, que poderá consultado no microsite do DIÁRIO de Noticias (http://circuitodegolfeempresas.dnoticias.pt/). Entre as novidades do regulamento, destaque para a criação de um ‘Joker’. Durante a volta, em cada torneio cada par dispõe de um Joker, que é a possibilidade de repetir um determinado shot em qualquer altura do jogo, excepto no tee e no green. A primeira bola deverá ser deixada cair. Antes de acionar o Joker, o par tem que informar os seus marcadores de que o vai fazer. Se decidir utilizar o Joker, o par terá obrigatoriamente de aproveitar uma das duas bolas batidas com o Joker. O marcador deverá indicar o buraco em que ocorreu a utilização do Joker com um círculo à volta do resultado obtido no buraco. O Joker pode ser utilizado em todos os quatro torneios que constituem o circuito.

Enquanto a competição ainda não está nos greens, delicie-se, através do microsite, todas as incidências (fotografias, vídeos, resultados) daqueles que foram os torneios das edições de 2015, 2016 e 2017.