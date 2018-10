Senhoras e senhores, meninas e meninos, eis que está de volta à Madeira, com novas atracções, o Circo Dallas.

Um hipopótamo gigante e um número, “único no mundo”, com um carro a dar um salto mortal dentro de uma tenda de circo, são as principais novidades que o Dallas traz, em 2018, ao parque de diversões Mega Luna Park, que anualmente visita o Parque desportivo de Água de Pena em...