CINM quer atrair ‘startups’ em Paris

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) vai apresentar o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) na ‘Viva Technology, uma das feiras tecnológicas com maior notoriedade internacional. O evento decorre em Paris, entre amanhã e sábado, e vai contar com a presença de 80 mil participantes, 8 mil startups, 1.400 investidores e 1.500 jornalistas, num total de 103 países representados.

Nesta, que é a segunda acção de promoção desenvolvida pela SDM este ano, o CINM e a Madeira serão apresentados como um pólo competitivo, transparente e estável para a realização de negócios à escala global na exponencial área das novas tecnologias.

O objectivo é “continuar a atrair empresas de uma das actividades mais dinâmicas da economia mundial, com previsível impacto directo no tecido empresarial e laboral da Madeira”, revelou ontem a SDM.

Vários exemplos de empresas já existentes no CINM confirmam as potencialidades do desenvolvimento deste sector na Madeira. “O seu crescimento na Região testemunha o ambiente ‘business friendly’ que caracteriza a Madeira e a sua capacidade de, a par dos incentivos fiscais proporcionados pelo CINM, assegurar recursos humanos especializados no campo das novas tecnologias e um conjunto de serviços de apoio muito eficientes”, sustenta a SDM.

Em Paris, serão dados os exemplos bem sucedidos de empresas como a TV APP Agency, a Awaiba, a Nearsoft e a WalkMe, que no seu conjunto empregam cerca de 70 pessoas e contribuem para que sejam desenvolvidas actividades especializadas num região ultraperiférica e de pequena dimensão como a Madeira.

A TV APP é uma empresa de capitais britânicos que, segundo a SDM, está a expandir a sua actividade e a contratar mais pessoas para reforçar o seu quadro de profissionais. É especializada na criação, pesquisa e desenvolvimento de aplicações informáticas para televisão, telemóveis e smart-TVs, empregando jovens qualificados e recentemente licenciados, designadamente pela Universidade da Madeira.

A WalkMe é produto de talento 100% regional. Começou por fazer um guia para os que querem descobrir as maravilhas da ilha, como as Levadas da Madeira, que conta com mais de 50 mil downloads realizados, tendo avançado mais recentemente para outras aplicações informáticas em áreas como os jogos móveis. Somam já mais de 22 milhões de utilizadores em todo o globo.

A AWAIBA, por seu turno, dedica-se ao desenvolvimento de sensores de imagem em tecnologia destinada a aplicações específicas na inspecção industrial, na endoscopia médica, no sistema de vídeo de alta velocidade e nas câmaras de bordo para o sector automóvel. Um trabalho criado pelos profissionais na Região que, de acordo com a SDM, tem sido premiado internacionalmente.

Por fim, a Nearsoft, uma das mais recentes no mercado, é especializada em serviços de ‘software’ - Fintech, Nearshore, Cloud - e em arquitectura e desenvolvimento de produtos de software. Passado pouco mais de um ano de actividade conta com 15 clientes, dos quais mais de 90% são estrangeiros.

A última acção promocional da SDM ocorreu no início de Março, na GSMA Mobile World Congress, em Barcelona, outra das grandes feiras mundiais de inovação e tecnologia, que contou com mais de 107 mil participantes e profissionais de 205 países, tendo sido coberta por aproximadamente 3.500 jornalistas. Durante os quatro dias da feira, foram estabelecidos contactos e reuniões com cerca de 80 empresas, de vários países e de diferentes segmentos do universo das novas tecnologias.